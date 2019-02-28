Yunanistan’da antika satıcıları daha iyi günleri bekliyor

Yunanistan'da krizin vurduğu antika satıcıları daha iyi günlerin gelmesini bekliyor.

Yunanistan'da borç krizinin başlamasından 10 yıl sonra, antika sanat eseri satıcıları, daha iyi günler geçirmeyi umarak ülkedeki ilk iyileşme işaretlerini memnuniyetle karşılıyor. Yunanistan ekonomisinin ülkeyi derinden etkileyen kriz yıllarında yüzde 25 oranında küçülen antikacılar, kitapçılar ve galeriler, iş hacimlerinin daraldığını görerek durgunluk ve kemer sıkma politikalarına maruz kaldı.

Başkent Atina'daki Syntagma meydanının yakınında bir mağazanın sahibi olan Takis Kamarinos, ülkede geçtiğimiz yazdan bu yana sert kurtarma döneminden çıktığından beri ümitli olduklarını söyledi. Gravürler, resimlerle karşılaştırıldığında kitleler için en uygun fiyatlı sanat eseri olarak kabul edilse de, Kamarinos ve arkadaşları hala gelirlerinin küçüldüğünü belirtti. Otantik gravürlerde uzmanlaşmış olan Takis Kamarinos, "Krizin ilk döneminde gravür satışlarında keskin bir düşüş olmuştu, ancak son yıllarda satışlarda iyileşme başladı" dedi.

"Tünelin sonunda ışık var"

Kriz sırasındaki zorluklara rağmen, sanatın direncine olan inancını asla kaybetmeyen Kamarinos, "İş hacmi, krizin ilk yıllarında yüzde 45-50 oranında düşmüştü. Şu an düzelmeye ve yavaş yavaş büyümeye başladı. Kriz öncesi, altın yıllar seviyesine ulaşmadı ancak tünelin sonunda ışık var" ifadelerini kullandı. Yunanistan'ın zengin tarihini yansıtan gravürlere odaklan Kamarinos açıklamasında fiyatları 10 euro'dan birkaç bin euro'ya değişen tarih ve seyahat içerikli eski baskı, harita ve nadir kitap koleksiyonuna işaret ederek, "Sanat eserleri her dönemde bir değere sahiptir" dedi.

Kamarinos'un koleksiyonunda, Yunanistan manzaraları ve yabancı manzaralar, haritalar, portreler, kuşlar, çiçekler, deniz konuları yer alıyor. Kamarinos özellikle Yunanistan ve yurt dışındaki kitap fuarlarından ve müzayedelerden aldığı en eski devralımlarından biri olan Ortelius Abraham tarafından 1597 Yunanistan haritasıyla gurur duyuyor.

Son yıllarda, turizmin artması Kamarinos ve diğer bayilerin krizle başa çıkmasına yardımcı oldu. Kamarinos, turizm sezonunda müşteri yüzdesinin yüzde 50-60'lara ulaştığını söyledi.

"Gelecekten ümitliyiz"

Yakındaki Kolonaki ilçesinde, Yunan Antikalar ve Sanat Eserleri Tüccarları Birliği'nin Başkanı olarak görev yapan ve 45 yıldır sanat eserleri ticaretinde bulunan bir müzayede evinin sahibi olan Petros Vergos da kayıplar yaşadıklarını ancak gelecekten ümitli olduklarını söyledi. "10 yıl önce piyasada bulunan eski tüccarların ikisinden biri kapandı" diyen müzayede evi sahibi Vegos, krizin patlamasından önceki 20 yıl boyunca, Yunanistan sanat eserleri pazarının, ekonominin tüm sektörleri gibi çarpıcı bir yükselişe tanık olduğunu belirtti. 2010 yılında Yunanistan sanat eserleri pazarının çöküşe başladığını belirten Vegos, son 2 yıl içinde istikrar kazandığını ve şimdi kaliteli nesnelerin biraz daha iyi fiyatlarla satıldığını ifade etti.

Vergos, "Showroom'u burada açtığımız için çok mutluyum. Maaşım var, hayatımda ilk defa sigortam var. 61 yaşındayım, emekli maaşı alamayabilirim ama sigortalıyım. Sanat tüm ekonomide yaşanan tüm sıkıntıları aynı hızla takip etti. Bu, 2000 yılında sanat eserlerini satın alan insanların, fiyatların artmaya devam edeceğine inandıkları ancak çok para kaybettikleri anlamına geliyor. Bu yatırımlar gerçekten başarısız oldu" dedi. Yunanistan'daki krizden 19. yüzyıl resimlerinde olduğu gibi klasik sanat eserlerinin de etkilendiğini söyleyen Vergos, zengin ailelerin, kaliteli Çin porselenleri dahil olmak üzere tüm aile hazinelerini vergi dairesine veya bankalara borçlarını ödemek için toplu olarak satmak zorunda kaldıklarından, fiyatların ilk fiyatın yüzde 20'sine düştüğünü söyledi.

Kaynak: İHA