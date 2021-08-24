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  3. Yunanistan'da aşı olmayanlar için sert kurallar hayata geçiyor! Kamu yerlerine giremeyecekler, PCR testi ücretli olacak

Yunanistan'da aşı olmayanlar için sert kurallar hayata geçiyor! Kamu yerlerine giremeyecekler, PCR testi ücretli olacak

Yunanistan'da aşı olmayan vatandaşlar, 1 Eylül'den itibaren aşı olmayan kişiler sağlık kuruluşlarında 10 euro karşılığında PCR testi yaptırabilecek. Ayrıca aşı olmayan ya da hastalığı geçirdiğinin belgesini gösteremeyenler kamuya ait kapalı yerlere giremeyecekler.

Yunanistan'da aşı olmayanlar için sert kurallar hayata geçiyor! Kamu yerlerine giremeyecekler, PCR testi ücretli olacak 117

Koronavirüs salgınıyla mücadele eden Yunanistan'da yeni tedbirler hayata geçiyor. Sağlık Bakanı Vasilis Kikilyas, yaptığı açıklamaya göre  1 Eylül'den itibaren Kovid-19 aşısı olmayan kişilere yönelik olarak yeni tedbirler hayata geçecek.

Buna göre aşı olmayan ya da hastalığı geçirdiğine dair belge ibraz etmeyenler, devlet daireleri gibi kamuya ait kapalı yerlere PCR testi olsa bile giremeyecek ve devlete ait sağlık merkezlerinde ücretsiz PCR testi yaptıramayacak.