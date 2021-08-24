Yunanistan'da aşı olmayanlar için sert kurallar hayata geçiyor! Kamu yerlerine giremeyecekler, PCR testi ücretli olacak

Koronavirüs salgınıyla mücadele eden Yunanistan'da yeni tedbirler hayata geçiyor. Sağlık Bakanı Vasilis Kikilyas, yaptığı açıklamaya göre 1 Eylül'den itibaren Kovid-19 aşısı olmayan kişilere yönelik olarak yeni tedbirler hayata geçecek.

Buna göre aşı olmayan ya da hastalığı geçirdiğine dair belge ibraz etmeyenler, devlet daireleri gibi kamuya ait kapalı yerlere PCR testi olsa bile giremeyecek ve devlete ait sağlık merkezlerinde ücretsiz PCR testi yaptıramayacak.