Yunanistan'da aşı olmayanlar için sert kurallar hayata geçiyor! Kamu yerlerine giremeyecekler, PCR testi ücretli olacak
Yunanistan'da aşı olmayanlar için sert kurallar hayata geçiyor! Kamu yerlerine giremeyecekler, PCR testi ücretli olacak
Yunanistan'da aşı olmayan vatandaşlar, 1 Eylül'den itibaren aşı olmayan kişiler sağlık kuruluşlarında 10 euro karşılığında PCR testi yaptırabilecek. Ayrıca aşı olmayan ya da hastalığı geçirdiğinin belgesini gösteremeyenler kamuya ait kapalı yerlere giremeyecekler.