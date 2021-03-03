Yunanistan'da deprem mi oldu? | Yunanistan deprem son dakika | Kandilli ve AFAD son dakika depremler listesi 3 Mart 2021

Komşu ülke Yunanistan'ın Larissa kentinde meydana gelen şiddetli deprem, 2020 yılından beri devam eden ve yeni yılla birlikte şiddetlenen sarsıntılar nedeniyle birçok kişide paniğe neden olurken vatandaşlar, internet üzerinde Yunanistan'da deprem mi oldu? | Yunanistan deprem son dakika konularını araştırmaya başladı.

YUNANİSTAN'DA DEPREM Mİ OLDU?

Yunanistan'ın orta bölgelerinde bulunan Larissa kentidne, AFAD'ın aktardığı bilgiye göre saat 13.16'da, 6,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. 3,08 kilometre derinlikte meydana gelen deprem, çevre illerden de hissedilirken, derinliğinin yoğun olmaması sebebiyle bölge halkında ksıa süreli paniğe neden oldu.

YUNANİSTAN DEPREM SON DAKİKA

Reuters haber ajansı depremin büyüklüğünü 6,9 olarak duyururken Atina Yer Bilimleri Enstitüsü'nden depreme ilişkin yapılan açıklamada, depreme ilişkin yapılan açıklamada, "Larissa kentinde 5,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi" ifadeleri kullanıldı. Bu açıklamanın ardından CNN Türk Atina Temsilcisi Yorgo Kirbaki de depremin şiddetini 5,9 olarak duyururken depremde mal veya can kaybına ilişkin henüz bir ihbarda bulunulmadığı kaydedildi.

KANDİLLİ VE AFAD SON DAKİKA DEPREMLER LİSTESİ 3 MART 2021