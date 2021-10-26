Yunanistan'da iki hırsız polis tarafından öldürüldü! Halk sokağa döküldü! Yunanistan'da geçtiğimiz hafta bir polis tarafından vurulan araba hırsızı kişi hayatını kaybetti. Olay üzerine halk sokaklara dökülerek, ülkedeki polis şiddetini protesto etti.

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Yunanistan'da geçtiğimiz cuma günü başkent Atina'da 20 yaşındaki Nikos Sampanis ve 16 yaşındaki arkadaşı çaldıkları araçla polisin dur ihtarına uymayarak kaçmaya başladılar. Yaşanan kovalamacada polis tarafından vurulmuştu. BİRİ ÖLDÜ DİĞERİ YARALANDI Polisin vurduğu Sampanis hayatını kaybederken, 16 yaşındaki arkadaşı ise ağır yaralanmıştı. Olayın ardından Atina'da yüzlerce kişi polis şiddetini protesto etmek için meydanları doldurdu. HALK SOKAĞA DÖKÜLDÜ Çoğunluğunu anarşist grupların oluşturduğu protestocular açtıkları pankartlarla polis şiddetini protesto ederken, demokrasi yanlısı sloganlar attı. Polis, yolları kapatan protestocuları dağıtmak için göz yaşartıcı gaz ve copla müdahale etti. POLİSLER TUTUKLANDI Nikos Sampanis ve 16 yaşındaki arkadaşına ateş açan 7 polisin verilen emre uymadığı ve kasten adam öldürmek suçundan tutuklandıkları bildirildi. yunan polisi