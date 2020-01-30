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Yunanistan'da koronavirüs alarmı!

Yunanistan'ın Selanik kentinde, yaşayan 62 yaşındaki bir adam yeni tip koronavirüs (2019-nCoV) şüphesiyle kaldırıldığı hastanede müşahede altına alındı.

Yunanistan'da koronavirüs alarmı! 1111

AHEPA Hastane Müdürü Panayotis Panteliadis, Yunan basınına açıklamalarda bulundu.