Yunanistan'da seçimler öncesi Türkiye'nin güçlü ve istikrarlı hükümet modeli örnek alınıyor

Yunanistan'da yaklaşan genel seçimlerin ikinci turu için siyasi partiler, seçmenlerle buluşmaya devam ediyor. Yeni Demokrasi Partisi Lideri Kiryakos Miçotakis, eski Başbakan olarak destekçileriyle Nea İyonya şehrinde bir araya geldi. Miçotakis, seçmenlere hitap ederek sandığa gitmelerini ve oy kullanmalarını istedi.

Seçim çağrısı yaparken, "Başbakan'sın ve Başbakan olacaksın" sloganlarına karşılık veren Miçotakis, mevcut bir Başbakan olmadığını ancak tekrar bu görevi üstlenebilmesi için herkesin oy kullanması gerektiğini ifade etti. Seçimlerin sonucunun ülkenin geleceği üzerinde belirleyici olacağını vurguladı.

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Türkiye'ye İşaret Eden Miçotakis: Güçlü ve İstikrarlı Hükümet Şart

Miçotakis, konuşmasında ülkesinin güçlü ve istikrarlı bir hükümete olan ihtiyacını dile getirdi ve Türkiye'yi örnek gösterdi. Bölgenin büyük jeopolitik zorluklarla karşı karşıya olduğunu belirterek, Yunanistan'ın güvenli bir geleceğe ilerleyebilmesi ve egemenlik haklarını savunabilmesi için istikrarlı bir hükümete ihtiyaç olduğunu vurguladı. Türkiye'de mevcut olarak güçlü ve istikrarlı bir hükümetin bulunduğunu ifade etti. Şu sözleri söyledi:

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"Ülkemizi güvenle geleceğe taşıyabilecek ve bölgenin büyük jeopolitik zorluklarıyla yüzleşebilecek istikrarlı bir hükümete ihtiyaç var. Görüyorsunuz, bugün Türkiye'de zaten güçlü ve istikrarlı bir hükümet var. Egemenliğimizi ve egemenlik haklarımızı savunmaya devam edebilmemiz için ülkemizde istikrarlı bir hükümete de ihtiyacımız var."

Sınırların korunması konusunda da konuşan Miçotakis, hem karada hem de denizde sınırların verimlilik ve adaletle korunması gerektiğini söyledi. Yunanistan'ın egemenlik haklarını savunmaya devam etmek için bu konuda etkin bir şekilde çalışılması gerektiğinin altını çizdi.

Seçimlerin önemini vurgulayan Miçotakis, ülkenin toparlanma ve modernleşme sürecini sürdürebilmesinin seçim sonuçlarına bağlı olduğunu belirtti. Bu sürecin devam edebilmesi için güçlü bir liderlik ve istikrarlı bir hükümetin gerekliliğine dikkat çekti.

Miçotakis'ten Erdoğan'a tebrik telefonu

Son olarak, Miçotakis'un Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak tebrik etti ve Türk halkı için sonuçların hayırlı olmasını dilediğini söyledi. Bu jest, Yunanistan ve Türkiye arasındaki ilişkilerin önemini yansıttı.

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