Yunanistan’da selde ölenlerin sayısı 10’a yükseldi

Yunanistan'da şiddetli yağışların neden olduğu selde hayatını kaybedenlerin sayısı 10'a yükseldi.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
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Yunanistan’da selde ölenlerin sayısı 10’a yükseldi

Yunanistan'da şiddetli yağışların neden olduğu selde hayatını kaybedenlerin sayısı 10'a yükseldi.

Yunanistan'da Daniel Fırtınası'nın yol açtığı şiddetli yağışların ardından meydana gelen selde can kaybı artıyor. Yunanistan İklim Krizi ve Sivil Koruma Bakanı Vasilis Kikilias, ülkenin orta kesimlerinde yaşanan sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısının 10'a yükseldiğini açıkladı. Bakan Kikilias, ayrıca 4 kişinin kaybolduğunu söyledi. Helikopter ve araçlarla bin 700 kişinin kurtarıldığını söyleyen Kikilias, bugün itibarıyla acil tıbbi bakıma muhtaç 150 kişi dahil olmak üzere 296 kişinin, sular altında kalan 14 köyden kurtarıldığını ifade etti. Kikilias, "Pineios Nehri seviyeleri bizi sürekli alarmda tutuyor. Su taşkınları her an yoğunlaşabileceği için herkes çok dikkatli olmalı" dedi.

Kurtarma operasyonları sürüyor

Sel suları nedeniyle mahsur kalan vatandaşlar helikopter ve teknelerle kurtarılarak güvenli alanlara götürülürken binden fazla personel kurtarma operasyonları için görevlendirildi. Selden etkilenen köyler için gıda yardımı yapıldı.

Miçotakis'ten selden etkilenen bölgelere ziyaret

Yunanistan Başbakanı Kyriakos Miçotakis selden etkilenen bölgeleri ziyaret etti. Hasar gören köylerin yeniden inşası için Avrupa Birliği ile temasa geçtiğini belirten Miçotakis, "Önümüzdeki birkaç gün için ilk önceliğimiz vatandaşlarımızı tehlikede olabilecekleri bölgeden kurtarmak" ifadelerini kullandı.

Yunanistan’da selde ölenlerin sayısı 10’a yükseldi

Yunanistan’da selde ölenlerin sayısı 10’a yükseldi

Yunanistan’da selde ölenlerin sayısı 10’a yükseldi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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