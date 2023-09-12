Yunanistan’da silahlı saldırıda ölen 6 kişinin kimlikleri belli oldu

Yunanistan'ın başkenti Atina'nın Artemida banliyösünde meydana gelen silahlı saldırıda hayatını kaybeden 6 kişinin kimlikleri belli oldu.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
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Yunanistan’da silahlı saldırıda ölen 6 kişinin kimlikleri belli oldu

Yunanistan'ın başkenti Atina'nın Artemida banliyösünde meydana gelen silahlı saldırıda hayatını kaybeden 6 kişinin kimlikleri belli oldu. Mafya hesaplaşmasına dayandığı öne sürülen saldırıda öldürülen kişilerin Türk polisince de tanınan ve geçmiş dönemde polisiye soruşturmalara hedef olan bir suç ağının fertleri olduğu öğrenildi.

Edinilen bilgilere göre, dün akşam saatlerinde Atina'nın Artemida banliyösünde meydana gelen silahlı saldırıda 6 kişi yaşamını yitirmiş, eylemin ardından Yunan polisi bölgede geniş çaplı inceleme başlatmıştı. Olay mahallinde onlarca mermi kovanının bulunduğu saldırıyla ilgili yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı.

Mafya hesaplaşmasına dayandığı öne sürülen çatışmayla ilgili inceleme sürerken, hayatını kaybeden 6 kişinin kimlikleri belli oldu. Olay yerinden araçla kaçan faillerin yakalanması için başlatılan çalışmalar sürerken, öldürülen kişilerin Türk polisince de tanınan ve geçmiş dönemde polisiye soruşturmalara hedef olan bir suç ağının fertleri olduğu öğrenildi. Ölenlerin, Türkiye'de de bir dizi silahlı eyleme karışan ve İtalya'da firari olarak yaşayan suç örgütü elebaşı Barış Boyun'un yakın adamları olduğu ileri sürüldü.

Yunan polisi çalışmasını sürdürüyor

Öldürülen kişiler arasında Doruk B. ve diğer isimlerin söz konusu çete elebaşı Barış Boyun'un yakın adamları olduğu kaydedildi. Maktullerin isimlerini gizli tutan Yunan polisinin çalışması devam ederken, o isimlerden Doruk B.'nin birkaç ay önce Oğuzhan H. ile polis takibinden kaçtığı, İstanbul'un Çekmeköy ilçesinde ormana kaçarak izini kaybettirdiği öğrenildi. Oğuzhan H. bir TIR kasasında kaçak olarak Gürcistan'a giderken İstanbul Organize Polisi tarafından sınır kapsında yakalanmış, Doruk B.'nin ise karayolu ile Yunanistan'a kaçtığı ileri sürülmüştü.

Çetenin fertlerinin akıbetleri

Firari olarak İtalya'da yaşayan ve İstanbul'da kurduğu motosikletli tetikçi çeteleriyle anılan suç ağı elebaşı Barış Boyun grubuna yönelik daha önce de yurt dışında saldırı gerçekleşmişti. Söz konusu saldırılarda Abazya'da Emircan Yılmaz, Gürcistan'da Edip Yalçın, Fransa'da Halil Ay vurulmuştu. Ay'ı öldüren Gülbey Dilsiz de kanlı bir eylemde öldürülmüştü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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