Yunanistan'da sokağa çıkma yasağı uygulanacak

ATİNA (AA) - Yunanistan’da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yarın saat 06.00’dan itibaren sokağa çıkma yasağı getirildi.

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, halka sesleniş konuşmasında, iş ya da başka nedenlerden zorunlu olarak evden çıkma durumunda olan kişilerin önceden gideceği yeri bildiren bir form doldurarak yetkililerden izin alması ve nüfus cüzdanlarını yanlarında bulundurması gerektiğini açıkladı.

Yasağa uymayanlara para cezası uygulanacağını belirten Miçotakis, komşu ülke İtalya’da yaşananların Yunanistan’da yaşanmaması için bu önlemleri almak zorunda kaldığını söyledi.

Miçotakis, az sayıda sorumsuz kişinin halkın sağlığını tehlikeye sokmasına izin vermeyeceğini ifade ederek, “Kimin yaşayacağı ve kimin öleceğini seçme noktasına gelmemeliyiz” dedi.

Öte yandan Sağlık Bakanlığı, ülkede son 24 saatte 2 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle koronavirüsten ölen kişi sayısının 15 olduğunu, vaka sayısının ise 94 artarak 624’e çıktığını açıkladı.

Kaynak: AA