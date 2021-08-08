Yunanistan'da yangına havadan müdahale eden yangın söndürme uçağı düştü

Yunanistan da yangınlarla mücadelesini sürdürüyor. İyon adaları arasında en büyük üçüncü ada olan Zakintos Adası’ndaki Lagopodo bölgesinde süren yangına müdahale eden Pezetel tipi yangın söndürme uçağı düştü.

Kazaya ilişkin yapılan açıklamada pilotun 35 yaşında olduğu ve kazadan sağ kurtulduğu belirtildi. İlk müdahalenin bölgedeki diğer itfaiye ekipleri tarafından yapılan pilot ve kazaya ilişkin yapılan açıklamada uçağın düşüş nedeninin henüz bilinmediği belirtildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

YUNANİSTAN'DA BİRÇOK NOKTADA YANGIN

Eğriboz Adası’nda 6 gündür devam eden yangınların yerleşim yerlerine yaklaşmasıyla İstiea'da Agios Nikolaos plajında toplanarak feribot ve teknelerle tahliye edildi. Sahil güvenlik, bugüne kadar adanın farklı bölgelerinden olmak üzere 2 binden fazla kişinin tahliye edildiğini aktardı.

Bu sabah Gouves, Artemisio ve Vouliki köyleri boşaltılırken, alevler Monokarya ve Vasilika köylerine yaklaşmış durumda. Alevler Psaropouli'de yerleşim yerlerini tehdit ederken, Ellinika köyü de yangınlarla çevrildi.

570'ten fazla itfaiyecinin alevlerle savaştığı Eğriboz'da yangın bölgelerine gönderilen takviye itfaiye ekipleri ise ağaç ve elektrik direklerinin devrilerek yolları kapatması sonucu bölgeye ulaşmakta güçlük çekiyor.