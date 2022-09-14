Yunanistan'da yeni endişe! Uzmanlar vaka örneklerinde Covid-19'un yeni bir varyantını tespit ettiklerini duyurdu!

Komşu ülke Yunanistan'daki uzmanlar, Covid-19'un Omicron varyantının alt bir varyantı olan BA.2'nin (BA.2.75.2) (Centaurus) tespit edildiğini duyurdu. Tespit sonrası bildirilen açıklamada, geçtiğimiz hafta ülke genelinde 33 bin 590 virüslü hasta olduğu duyuruldu. Buna göre virüsün ülkede yayılmayı dönemden itibaren vaka sayısı toplamda 4 milyon 838 bin 811'e yükselmiş oldu.

HAYATINI KAYBEDENLERİN SAYISI 32 BİN 894

33 bin 590 yeni vakanın tespit edildiği haftada vefat sayının da 129 olduğu görüldü. Ülkede bu zamana kadar hayatını kaybedenlerin sayısı ise toplamda 32 bin 894'e ulaştı.

22 Temmuz – 4 Eylül arasında 664 örnek üzerinde yapılan incelemede de bir BA.2 (BA.2.75.2) varyantı tespit edildi.