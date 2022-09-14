Yunanistan'da yeni endişe! Uzmanlar vaka örneklerinde Covid-19'un yeni bir varyantını tespit ettiklerini duyurdu!

Yunanistan'da keşfedilen yeni virüs varyantı, ülkede yeni endişeye neden oldu.

YAYINLAMA
Google News
Yunanistan'da yeni endişe! Uzmanlar vaka örneklerinde Covid-19'un yeni bir varyantını tespit ettiklerini duyurdu!

Komşu ülke Yunanistan'daki uzmanlar, Covid-19'un Omicron varyantının alt bir varyantı olan BA.2'nin (BA.2.75.2) (Centaurus) tespit edildiğini duyurdu. Tespit sonrası bildirilen açıklamada, geçtiğimiz hafta ülke genelinde 33 bin 590 virüslü hasta olduğu duyuruldu. Buna göre virüsün ülkede yayılmayı dönemden itibaren vaka sayısı toplamda 4 milyon 838 bin 811'e yükselmiş oldu.

HAYATINI KAYBEDENLERİN SAYISI 32 BİN 894

33 bin 590 yeni vakanın tespit edildiği haftada vefat sayının da 129 olduğu görüldü. Ülkede bu zamana kadar hayatını kaybedenlerin sayısı ise toplamda 32 bin 894'e ulaştı.

22 Temmuz – 4 Eylül arasında 664 örnek üzerinde yapılan incelemede de bir BA.2 (BA.2.75.2) varyantı tespit edildi.

İlgili Haberler
Maymun Çiçeği virüsü nedeniyle bir kişi yaşamını yitirdi, virüs kaynaklı ilk ölüm olarak kayıtlara geçti! Ülkede endişe sürüyor!
Maymun Çiçeği virüsü nedeniyle bir kişi yaşamını yitirdi, virüs kaynaklı ilk ölüm olarak kayıtlara geçti! Ülkede endişe sürüyor!
ABD'nin New York eyaletinde kırmızı alarm! Çocuk felci virüsü nedeniyle acil durum ilan edildi
ABD'nin New York eyaletinde kırmızı alarm! Çocuk felci virüsü nedeniyle acil durum ilan edildi
Uzman doktordan Bati Nil Virüsü için uyarı! Bu 4 belirtiyi geçirenler dikkat!
Uzman doktordan Bati Nil Virüsü için uyarı! Bu 4 belirtiyi geçirenler dikkat!
Maymun Çiçeği virüsü aldı başını gitti! Ülkede 4 kişinin vefatına neden olan virüs hızla yayılıyor, vaka sayısı gün geçtikçe artıyor!
Maymun Çiçeği virüsü aldı başını gitti! Ülkede 4 kişinin vefatına neden olan virüs hızla yayılıyor, vaka sayısı gün geçtikçe artıyor!
Batı Nil Virüsü risk oluşturmaya devam ediyor! Uzman doktorda korkutan uyarı! O gruplar büyük risk altında!
Batı Nil Virüsü risk oluşturmaya devam ediyor! Uzman doktorda korkutan uyarı! O gruplar büyük risk altında!
Koronavirüse yakalanmıştı! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca güzel gelişmeyi duyurdu! "Negatif çıktığı bilgisini aldım"
Koronavirüse yakalanmıştı! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca güzel gelişmeyi duyurdu! "Negatif çıktığı bilgisini aldım"
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Doktorlar uyarıyor! Anne babaların dikkatine! Çocukların meningokok aşısını zamanında yaptırın!
Doktorlar uyarıyor! Anne babaların dikkatine! Çocukların meningokok aşısını zamanında yaptırın!
Bu tarifi uygulayan kışı kolay geçirir! Yüksek ateşe, öksürüğe, her türlü hastalığa bir kaşıkla şifa!
Bu tarifi uygulayan kışı kolay geçirir! Yüksek ateşe, öksürüğe, her türlü hastalığa bir kaşıkla şifa!
Her sabah 1 kaşık tüketilmeli! Pekmez, öksürüğü anında kesiyor, hastalıkları ortadan kaldırıyor...
Her sabah 1 kaşık tüketilmeli! Pekmez, öksürüğü anında kesiyor, hastalıkları ortadan kaldırıyor...
Kendinizi hastalıklara teslim etmeyin! Atom çayı soğuk havaların her türlü etkisini yok edin!
Kendinizi hastalıklara teslim etmeyin! Atom çayı soğuk havaların her türlü etkisini yok edin!
Yer Bilimci Naci Görür'den Sosyal konut Projesi'nde dair önemli açıklamalar! Dikkat edilmesi gerekenleri bir bir anlattı!
Yer Bilimci Naci Görür'den Sosyal konut Projesi'nde dair önemli açıklamalar! Dikkat edilmesi gerekenleri bir bir anlattı!
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş’tan Azerbaycan'a destek mesajı: "Can Azerbaycan’ın yanındayız"
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş’tan Azerbaycan'a destek mesajı: "Can Azerbaycan’ın yanındayız"
5816 kalkarsa Atatürk ile Latife hanımın neden boşandığını itiraf edecekmiş! Latife hanımın yeğeni Mehmet Sadık Öke haddini aştı, takipçileri çılgına döndü
5816 kalkarsa Atatürk ile Latife hanımın neden boşandığını itiraf edecekmiş! Latife hanımın yeğeni Mehmet Sadık Öke haddini aştı, takipçileri çılgına döndü
14 Eylül 2022 Çarşamba hava durumu: Yaz geri geldi! Tatilden dönen bin pişman!
14 Eylül 2022 Çarşamba hava durumu: Yaz geri geldi! Tatilden dönen bin pişman!
Son dakika | Yunanistan'ın Türk karasularına geri ittiği düzensiz göçmenler hayatını kaybetti! İçlerinde bebek ve çocuklar da vardı!
Son dakika | Yunanistan'ın Türk karasularına geri ittiği düzensiz göçmenler hayatını kaybetti! İçlerinde bebek ve çocuklar da vardı!
Finlandiya Başbakanı Sanna Marin'den Türkiye açıklaması: Sorun yaşamak istemiyoruz
Finlandiya Başbakanı Sanna Marin'den Türkiye açıklaması: Sorun yaşamak istemiyoruz
Sağlık Bakanlığı hastane randevuları hakkındaki iddiaları yalanladı! "Kota getirilmesi söz konusu değildir"
Sağlık Bakanlığı hastane randevuları hakkındaki iddiaları yalanladı! "Kota getirilmesi söz konusu değildir"