Yunanistan’da yeni Savunma Bakanı belli oldu

Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, ANEL Partisi lideri ve Savunma Bakanı Panos Kammenos'un istifasının ardından yeni Savunma Bakanı olarak Genelkurmay Başkanı Evangelos Apostolakıs'ı atayacağını açıkladı.

Yunanistan'da koalisyondaki ANEL Partisi lideri ve Savunma Bakanı Panos Kammenos, sabah saatlerinde Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras ile gerçekleştirdiği yaklaşık yarım saatlik görüşmenin ardından, hükümetten çekileceğini ve istifa edeceğini açıklamıştı. Savunma Bakanı Panos Kammenos'un istifasını kabul ettiğini belirten Çipras, yeni Savunma Bakanı olarak Genelkurmay Başkanlığı görevini yürüten Evangelos Apostolakis'i atayacağını bildirdi. Çipras, gelecek günlerde parlamentodan güvenoyu isteyeceğini açıkladı.

Kaynak: İHA