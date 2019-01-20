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  3. Yunanistan’daki protestolarda 2 Türk gözaltına alındı iddiası

Yunanistan’daki protestolarda 2 Türk gözaltına alındı iddiası

ATİNA (İHA) – Yunanistan'ın başkenti Atina'da Makedonya ile isim sorununun çözümüne yönelik varılan Prespa Anlaşması'na yönelik yapılan protestolarda 2 Türk vatandaşının gözaltına alındığı iddia edildi.

Yunanistan’daki protestolarda 2 Türk gözaltına alındı iddiası

ATİNA (İHA) – Yunanistan'ın başkenti Atina'da Makedonya ile isim sorununun çözümüne yönelik varılan Prespa Anlaşması'na yönelik yapılan protestolarda 2 Türk vatandaşının gözaltına alındığı iddia edildi.

Yunanistan'ın başkenti Atina'da Prespa Anlaşması'na yönelik protestolar gün batımıyla sona erdi. Polis, gösterilerde 7 kişinin tutuklanıp, 5 kişinin gözaltına alındığını açıkladı. Gözaltına alınanlar arasında 2 Türk ve 1 Alman vatandaşının olduğu iddia edildi.

Öte yandan gösterilerde 27 polis memuru ile 8 göstericinin yaralandığı bildirildi.

Yunanistan’daki protestolarda 2 Türk gözaltına alındı iddiası

Yunanistan’daki protestolarda 2 Türk gözaltına alındı iddiası

Kaynak: İHA

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