Yunanistan’daki selde can kaybı 16’ya yükseldi

Yunanistan'da Daniel Fırtınası'nın yol açtığı selde hayatını kaybedenlerin sayısı 16'ya yükseldi.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
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Yunanistan’daki selde can kaybı 16’ya yükseldi

Yunanistan'da Daniel Fırtınası'nın yol açtığı selde hayatını kaybedenlerin sayısı 16'ya yükseldi.

Yunanistan'da geçtiğimiz hafta etkili olan Daniel Fırtınası'nın yol açtığı sel felaketinin ardından arama çalışmaları sürerken, can kaybı artıyor. Dalgıçlarla yürütülen çalışmalarda Volos kenti yakınlarında denizden 1 kişinin cansız bedeninin çıkarıldığı, cesedin kimlik tespiti için morga götürüldüğü belirtildi. Böylece selde hayatını kaybedenlerin sayısı 16'ya ulaştı.

Telef olan hayvanlar itlaf ediliyor

Yunanistan'ın orta kesimini vuran sel evlerde, çiftliklerde ve altyapıda büyük hasara yol açtı. Belediye ekipleri hastalığın yayılmasını önlemek amacıyla selde telef olan on binlerce çiftlik hayvanını itlaf ederken, erişilemeyen bölgelere helikopterle yardım malzemeleri ulaştırıyor. Tıbbi müdahaleye ihtiyaç duyan yaşlılar ise tekneler ve iş makineleriyle güvenli bölgelere götürülüyor.

Savcılık soruşturma başlattı

Öte yandan, savcılık dün, sel felaketinden etkilenen bölgelerdeki yetkililerin kamu tarafından finanse edilen sel önleme projelerini zamanında tamamlamadıkları yönündeki iddialar hakkında soruşturma başlatılması talimatını verdi. Suçlamaların arasında "görev ihlali" ve "görev ihlali sonucu adam öldürme"nin de yer aldığı belirtildi.

Erdoğan'dan Yunanistan'a yardım teklifi

Yunanistan Cumhurbaşkanlığından dün yapılan açıklamada ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Yunanistan Cumhurbaşkanı Katerina Sakellaropoulou'ya mektup gönderdiği belirtildi. Erdoğan'ın mektupta, Yunanistan'daki son orman yangınları ve sel felaketinde hayatını kaybedenler için başsağlığı dilediği, Türkiye'nin dayanışma ruhuyla bu zor günlerde komşu ülkeye yardım etmeye hazır olduğunu ifade ettiği aktarıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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