Yunanistan'dan bir acımasızlık örneği daha! İzmir'de 388 sığınmacı Türk Sahil Güvenliği tarafından kurtarıldı İzmir'in Dikili, Seferihisar, Foça ve Çeşme ilçeleri açıklarında Yunanistan'ın Türk kara sularına geri ittiği ve teknede günlerce mahsur kalan 388 sığınmacı Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince kurtarıldı. Organizatör olduğu öne sürülen 2 kişi gözaltına alındı.

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Yunanistan'ın sığınmacılara karşı kötü müdahaleleri bitmek bilmiyor. 388 sığınmacının yaşadığı insanlık dramına Türk Sahil Güvenliği sessiz kalmadı. Dikili açıklarında, 17-20 Temmuz tarihleri arasında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itildiği belirlenen 78 sığınmacı kurtarıldı. Seferihisar açıklarında da 18-21 Temmuz tarihleri arasında yine Yunanistan'ın ittiği 217 sığınmacı kurtarıldı. 2 şüpheli de yaşa dışı geçişi organize ettiği iddiasıyla yakalandı. Foça ilçesi açıklarında 22 Temmuz tarihinde 26 sığınmacı karaya çıkarıldı. Çeşme ilçesinde yelkenli teknenin içinde mahsur kalarak yardım isteyen 67 yabancı uyruklu da kurtarıldı. 22 Temmuz tarihinde de Foça ilçesi açıklarında geri itilen 26 sığınmacı karaya çıkarıldı. Çeşme ilçesinde yelkenli teknenin içinde mahsur kalarak yardım isteyen 67 yabancı uyruklu Güvenlik Komutanlığımızca kurtarıldı. Toplamda 388 sığınmacı işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi. Bölge Gündem izmirsığınmacı