Yunanistan'dan İstanbul seçimleri sonrası Erdoğan'a büyük hakaret!

Tekrarlanan 23 Haziran İstanbul seçim sonuçlarına göre CHP adayı Ekrem İmamoğlu İBB yeni Başkanı oldu. 31 Mart seçimlerinde Yunan basını " İstanbul'u fetheden Yunan" manşetleri atmıştı. Dün tekrarlanan seçimler sonrasında ise takındığı tavır ile Yunanistan,Türkiye ve Erdoğan'a duyduğu nefreti tekrardan gözler önüne serdi. Yunan basını bugünkü gazete menşatlerinde "Sultan'a tokat!" "Erdoğan halktan veto yedi" tarzında manşetler attı.

ERDOĞAN DÜŞMANLIĞININ GÖZLERİNİ NASIL DÖNDÜRDÜĞÜNÜN İTİRAFI GİBİ SÖZLER

Yunanistan devlet televizyonu ERT, ikinci kez yapılan seçimlerde Ekrem İmamoğlu'nun kesin şekilde kazandığını ve başarısını tekrarladığı yorumuna yer verdi. Kanal ayrıca İmamoğlu'nun Atatürk'ün Cumhuriyet Halk Partisi adayı olduğunu, milliyetçi İYİ Parti ile Kürtlerin siyasi kanadı HDP'nin birbirlerine düşman olmalarına rağmen Erdoğan'a karşı birleşerek CHP adayına destek verdiğini yazdı.

TA NEA'DAN ERDOĞAN İÇİN ALÇAK MANŞET: SULTAN'A TOKAT

Ülkenin çok tirajlı gazetelerinden Ta Nea seçim sonuçlarını "Sultan'a tokat, İmamoğlu tekrar kazandı" manşetiyle duyurdu. Haberde Erdoğan ve politikalarının bir kez daha demokrat adayı karşısında yenilgiye uğradığı, Ekrem İmamoğlu'nun pazar günü yapılan seçimleri rakibi Binali Yıldırım'a karşı çok büyük bir farkla kazandığını belirtildi.

"İMAMOĞLU'NDAN TERTEMİZ GALİBİYET"

Ethnos Gazetesi ise attığı başlıkta "İmamoğlu İstanbul'da tertemiz bir galibiyet kazandı" dedi. Haberde CHP adayı Ekrem İmamoğlu'nun Türkiye'nin en büyük şehrinde büyük bir galibiyet elde ettiğini ve Türk medyasının dahi halkın sabaha kadar süren coşkusuna karşı irkildiği ifade edildi. Bunun yanında muhalif gazetelerin Türkiye'deki siyasi arenanın değişmeye başladığını yazdığı belirtildi.

YUNANİSTAN DEVLET AJANSI'NDAN SKANDAL MANŞET

Devlet kurumu Atina Haber Ajansı ise Türk muhalefetinin Erdoğan'a önemli bir mağlubiyet yaşattığını ve İmamoğlu'nun ikinci kez seçimlerden zaferle ayrıldığını aktardı. Ajans bunun yanında merkez sağda duran ve İslami değerleri ön plana çıkaran AK Parti'nin politikalarının artık "halk tarafından kabul görmediği" yorumunu yaptı.