Yunanistan'dan küstah Ayasofya çıkışı!

Danıştay 10. Dairesi'nin Ayasofya'nın camiden müzeye dönüştürülmesine dair 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar kurulu kararını iptal etmesiyle Ayasofya'da ibadetin önü açıldı.

Ayasofya ibadete açıldı mı? Ne zaman açılacak?

Kararın ardından Yunanistan Kültür Bakanlığından bir açıklama geldi.

Yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın siyasi iradesinin bir sonucu olarak gelen bu karar, anıtın eşsiz değerini ve ekümenik doğasını tanıyan uygar dünyaya açık bir provokasyondur" denildi.

Kültür Bakanı Lina Mendoni, "Erdoğan’ın bu milliyetçi davranışı, ülkesini 600 yıl geriye götürdü.Bu karar komşumuzda bağımsız bir yargı olmadığını gösteriyor” dedi ve ekledi:

"Daha birkaç yıl önce aynı mahkeme aynı konudaki davayı reddetmişken verilen bu karar, Cumhurbaşkanlığı’nın gücünün bir göstergesi. Kimse Türkiye’nin iç işlerine karışmıyor. Fakat Türkiye topraklarından Ayasofya, tüm insanlığa mal olmuş bir anıttır. Ayasofya’nın evrensel önemi, Türk yargısının çökmesi nedeniyle azalmayacaktır. Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye’yi kültürel olarak izole etmeye karar verdi.”