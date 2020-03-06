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  3. Yunanistan’dan mültecilere sert müdahale

Yunanistan’dan mültecilere sert müdahale

Yunanistan, akşam saatlerinde "tampon" bölgede bekleyişlerini sürdüren mültecilere sert müdahalede bulundu.

Yunanistan’dan mültecilere sert müdahale

Yunanistan, akşam saatlerinde "tampon" bölgede bekleyişlerini sürdüren mültecilere sert müdahalede bulundu.

Yunan güvenlik güçleri, akşam saatlerinde "tampon" bölgede bekleyişlerini sürdüren mültecilere sert müdahalede bulundu. Yunan güçleri, Mültecilere önce biber gazı attı ardından da TOMA'lardan tazyikli su sıktı. Yunanistan, Pazarkule-Kastanies Sınır Kapısı'ndaki "tampon" bölgede bekleyen mültecilere orantısız güç uygulamaya devam ediyor.

Yunanistan’dan mültecilere sert müdahale

Yunanistan’dan mültecilere sert müdahale

Kaynak: İHA




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