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Yunanistan'dan skandal hamle! Türkiye, NAVTEX ilanlarını yineledi

Yunanistan'ın Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin NAVTEX ilan ettiği bölgede 2 NAVTEX ilanı yaptı. Bunun üzerine Türkiye NAVTEX ilanını yineledi.

Yunanistan'dan skandal hamle! Türkiye, NAVTEX ilanlarını yineledi

Doğu Akdeniz ve Ege'de sorun çıkarmaya devam eden Yunanistan skandal bir hamleye imza attı. Yunanistan, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de NAVTEX ilan ettiği bölgeyi de kapsayan iki  iki NAVTEX ilan etti. Bunun üzerine de Türkiye, kendi alanları için yayınladığı NAVTEX ilanını yeniden yayımladı. 

Antalya NAVTEX İstasyonu tarafından yapılan duyuruda Türk NAVTEX servis sahası içindeki bir alana ilişkin yetkisiz bir istasyon tarafından duyuru yayımlandığı, söz konusu duyurunun yetkili olan Antalya NAVTEX İstasyonu tarafından yeniden yayımlandığı bildirildi.

Duyuruda 6 Ekim ve 8 Ekim'de Doğu Akdeniz'de belirtilen sahalarda atış eğitimleri yapılacağı ifade edildi.

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YUNANİSTAN BÖLGEDE GERGİNLİĞİN ARTMASINA NEDEN OLUYOR

Güvenlik kaynakları, Yunanistan tarafından atış eğitimleri maksadıyla Doğu Akdeniz'de geniş bir alanda ve yetkisiz bir istasyon tarafından ilan edilen söz konusu NAVTEX'lerin sorunların çözümüne değil, bölgede gerginliğin artmasına neden olacağını ifade etti.

Türkiye'nin, Ege ve Doğu Akdeniz'deki sorunların uluslararası hukuk, diyalog ve iyi komşuluk ilişkileri içinde çözümünden yana olduğunu kaydeden kaynaklar, Türkiye'nin bu konuda birçok adım attığını, çözüme katkı sağlayabilmek adına bazı askeri tatbikatların kapsamını azaltmayı, bazılarını ise ertelemeyi dahi değerlendirdiğini bildirdi.

Kaynaklar, Türkiye'nin tüm bu iyi niyetli adımlarına karşılık Yunanistan'ın ise diyalog masasını devirme gayreti içinde olduğunu vurguladı.

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Tayfun Altuntaş
Editör


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