Yunanistan'dan skandal hareket: FETÖ elebaşının kitabını bastılar; röportaj yapıp televizyona çıkardılar!

Yunanistan'da tarihçi Jon Pahl tarafından FETÖ'nün elebaşı Fetullah Gülen hakkında yazılan kitabın Yunanca olarak Papazisis Yayınları tarafından piyasaya sürülmesinin ardından ortaya çıkan skandal, bununla da bitmedi. Gülen'le yapılan röportaj, televizyon kanallarından yayımlandı.

TERÖRİST ELEBAŞINA 'DİNİ ÖNDER' SIFATI

15 Temmuz darbe girişiminin ardından ABD'ye kaçan Fetullah Gülen ile ilgili "A Life of Hizmet" (Hizmetin Hayatı) isimli bir mkitap yazan tarihçi Jon Pahl'ın kitabı, Papazisis Yayınları tarafından Yunanca piyasaya sürüldü. Kitabın Yunanca'ya çevirisinin ise yazar ve avukat Sotiris Livas tarafından yapıldığı öğrenildi.

Kitap ve FETÖ elebaşı Gülen hakkında konuşan Yeni Demokrasi Partisi eski milletvekili, Papazisis Yayınevi Müdürü Katerina Markou MEGA televizyonunda katıldığı bir programda FETÖ elebaşı Gülen hakkında konuştu. Fetullah Gülen'in Türkiye’de geniş bir kitleye ulaşan ve din eğitimi adına yaptıklarıyla sadece Türkiye’de değil, dünyada birçok ülkede takdir ve beğeni topladığını öne süren Markou, terörist elebaşını 'dini önder' sıfatıyla nitelendirdi.

TERÖRİST ELEBAŞI, KONUŞMASINDA HÜMANİZMDEN DEM VURDU

Fetullah Gülen ile çevrimiçi bir söyleşi yaptıklarını dile getiren Katerina Markou, MEGA televizyonunda bu söyleşi ile ilgili, FETÖ ele başının Yunanistan hakkında söylediklerinin yer aldığı kısa bir video yayımladı. Terörist elebaşının Papazisis Yayınevi Müdürü Katerina Markou ile yaptığı söyleşide şu ifadeler yer aldı.

"Yunanistan bizim için çok önemli. İki millet bir dönem kardeş olarak kabul edildi. Bazıları yanlış taktikler ve stratejiler izleyerek bizi arkadaşlardan ve yoldaşlardan ayırdı. Belki bir gün bu insanlar tekrar bir araya gelirler. Ancak bu ortaklık bu şekilde bile yapılabilirse, takdirle ele alınmalıdır.

Herhangi bir nedenle herhangi bir tarafı desteklemek istemiyorum. Birisi ister masum olsun ister haksız olsun, o zaman aynı yerde bir arada yaşamaları mümkündür. Hümanizmin de aslında öğrettiği budur. Göründüğü kadar zor olsa da, kaçınılmazdır.

Bir ülke, bir sorumluluğun yükünü taşıyamayacağını gösterebilir. Ancak, netleştiğinde hiçbir anlaşmazlık olmayacağını düşünüyorum. Türkiye ve Suriye’de ve birçok ülkede başka bir ülke denince akla ilk gelen Yunanistan oluyor. Yunanistan cesaret gösterdi. Kardeş ülke olduğunu göstermiştir. Ve bu kardeşlik sayesinde onları minnet ve takdirle anıyoruz. Tarihin görkemli sayfalarına süslü altın ve gümüşle böyle yazılacak. Geleceğimiz için birlik ve huzur vaad eden bir tutumdur"