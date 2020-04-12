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  3. Yunanistan'dan Türkiye'ye suçlama: Yunanistan'a gönderme planı içerisindeler

Yunanistan'dan Türkiye'ye suçlama: Yunanistan'a gönderme planı içerisindeler

Ekathimerini adlı Yunan gazetesi senenin başında sınırda yaşanan mülteci krizine ilişkin bir "kaynağa" dayandırarak iddiada bulunduğu haberinde; "Türkler Kovid-19 hastası olan mültecileri Yunanistan'a göndermeyi planlıyor" ifadesini kullandı.

Yunanistan'dan Türkiye'ye suçlama: Yunanistan'a gönderme planı içerisindeler

Yunan medyası, Türkiye-Yunanistan sınırında 2020'nin başında yaşanan mülteci krizi ne ilişkin akılalmaz bir iddia ortaya attı.

Kathimerini'nin İngilizce edisyonu olan Ekathimerini'deki haberde; bazı kaynaklar mülteci sorununa ilişkin açıklamalarda bulundu. Gazetenin ismini açıklamadığı fakat "güvenilir" olarak adlettiği kaynaklar, Türk makamların Kovid-19 olan mültecileri özellikle Yunanistan'a gönderme planı içerisinde olduğunu söyledi.

Gazeteye konuşan kaynaklar, "Bu mülteciler ki -birçoğu Pazarkule'de-, mülteci kamplarından toplanıp sınıra gönderildi" iddiasında bulundu.




GÜNDEM ÖZETİ


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