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Yunanistan'dan yeni hamle: Ekonomisi çöküyor mu?

Ekonomik anlamda zor dönemlerden geçen Yunanistan, ikinci stratejik öneme sahip Skaramanga Limanı'nın da ABDli girişim grubuna satılacağını duyurdu.

Yunanistan'dan yeni hamle: Ekonomisi çöküyor mu?

Ekonomik darboğazda olan Yunanistan, ikinci stratejik öneme sahip Skaramanga limanını da ABD'li girişim grubuna satıyor.

Ekonomik çıkmazın eşiğinde olan Yunanistan stratejik limanlarını bir bir elinden çıkarıyor. ABD, stratejik öneme sahip Dedeağaç ve Elevsina limanının ardından Skaramanga limanını da almak için Yunan yetkililerle masaya oturdu. ABD'nin hedefinin Avrupa'nın en büyük tersane inşa etmek istediği ifade edildi. ABD'nin bölgede donanmaya katılacak 4 yeni fırkateynin inşasını Yunanistan'daki tersanelerde yapmayı hedeflediği kaydedildi. Ayrıca ABD, Yunanistan'daki tersaneleri de 6. Filo'nun bakım merkezi haline getirmeyi planlıyor.

İLK GÖRÜŞMELER YAPILDI

Genel Müdür Adam Boehler başkanlığındaki Amerikan Devlet Finans kuruluşu International Development Finance Corporation (DFC) yöneticilerinin, Amerikan İhracat-İthalat Bankası başkanı Kimberly Reed ve ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı Müdür Yardımcısı Bonnie Glick ile birlikte Elevsina tersanelerinde ziyaretinden sonra, ONEX şirketi Başkanı Panos Ksenokostas Washington'da Skaramanga tersanelerini satışını konuştuğu kaydedildi.

Yunanistan'dan yeni hamle: Ekonomisi çöküyor mu?

Berna Akkaya
Editör


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