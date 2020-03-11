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  3. Yunanistan'ın Ankara Büyükelçisi Diamessis, Dışişleri Bakanlığına çağrıldı

Yunanistan'ın Ankara Büyükelçisi Diamessis, Dışişleri Bakanlığına çağrıldı

ANKARA (AA) - Yunanistan'ın Ankara Büyükelçisi Michael-Christos Diamessis, Dışişleri Bakanlığına çağrıldı.Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Büyükelçi Diamessis'ten, Yunanistan'ın, Türk karasuları ihlallerine son vermesi, kara sınırındaki birimlerini uyarması ve Rodos ile Midilli'de...

Yunanistan'ın Ankara Büyükelçisi Diamessis, Dışişleri Bakanlığına çağrıldı

ANKARA (AA) - Yunanistan'ın Ankara Büyükelçisi Michael-Christos Diamessis, Dışişleri Bakanlığına çağrıldı.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Büyükelçi Diamessis'ten, Yunanistan'ın, Türk karasuları ihlallerine son vermesi, kara sınırındaki birimlerini uyarması ve Rodos ile Midilli'de sığınmacıların insani durumlarına dair habercilik faaliyetlerinde bulunan gazetecilerin gözaltına alınmasına son vermesi istendi.


Kaynak: AA




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