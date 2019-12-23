Yunanistan'ın eski Başbakanı Aleksis Çipras'tan dikkat çeken Türkiye itirafı!

Yunanistan'ın eski Başbakanı Aleksis Çipras, Türk-Yunan ilişkileri ve iki ülke arasındaki sorunlara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Çipras, Avrupa'dan Türkiye'ye yaptırım uygulamasını istedi. Çipras şu andaki Yeni Demokrasi (ND) Partisi iktidarını da hazırlıksız suçladı.

Yunanistan'ın eski Başbakanı Aleksis Çipras, başbakan olduğu dönemde Yunanistan’a jeopolitik açıdan seviye atlatmayı başardığını söyledi ve ''Bunu acilen yapmamız gerekiyordu. Ülkenin devamlılığının olması gerekiyor. Biz öz eleştiriye açığız'' dedi.

ÇİPRAS: TÜRKİYE KARŞISINDA TEDİRGİNDİM

Türkiye karşısında tedirgin olduğunu dile getiren Çipras, ''Avrupa Birliği ihtiyatlı davranıyor. Hükümet de hazırlıksızdı. Bu alanda, geçen dönemde elde ettiğimiz başarının kurbanıyız'' ifadelerini kullandı.

"KORKMUYORDUM DERSEM, YALAN SÖYLEMİŞ OLURDUM"

Aleksis Çipras ''Başbakanlığınız döneminde Ege'de sıcak temastan korkuyor muydunuz?'' sorusuna ''Eğer korkmuyordum dersem, yalan söylemiş olurum'' yanıtını vererek, ''Eğer Türkiye ile bir (sıcak temas) şey yaşanır ise tek başımıza olacağız. Avrupa yaptırımlarına, hatta vetoya ihtiyaç var. Kimse bize kesin gözüyle bakmamalı'' dedi.