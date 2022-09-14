Yunanistan'ın insanlık ayıbına Bakan Soylu'dan çok sert tepki! "Lanet olsun.. Sorumlusu sizsiniz!"

Ege'de Yunanistan tarafından ölüme terk edilen göçmenlerin görüntüleri yürekleri sızlattı. Karelere dökülen insanlık ayıbı Bakan Soylu tarafından şekilde eleştirildi.

Gül Erdoğan
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Yunanistan'ın insanlık ayıbına Bakan Soylu'dan çok sert tepki! "Lanet olsun.. Sorumlusu sizsiniz!"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Yunanistan'ın Lübnan'dan İtalya'ya geçmek isteyen göçmenlere uyguladığı zulmün fotoğraf karelerini paylaştı.

Yürek sızlatan karelerde biri 9, diğeri 4 yaşında olduğunu belirttiği iki kardeşin cansız bedenlerinin Türkiye tarafından gemiye alındığı anlar görüntülendi.

Yunanistan'ın insanlık ayıbına Bakan Soylu'dan çok sert tepki! "Lanet olsun.. Sorumlusu sizsiniz!"

"KATLİAMLARIN SORUMLUSU SİZSİNİZ!"

Bakan Soylu paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Lanet olsun insanlığınıza! Bu görüntüleri verdiğimiz için üzgünüz... Lübnan’dan İtalya’ya geçmek isteyen göçmenlere ve masum çocuklara yine Yunanistan katliamı. İki kardeşten, Asım 9 aylık, Abdulvahap 4 yaşında idi. Avrupa ve Yunanistan! Bu katliamların sorumlusu sizsiniz"

Yunanistan'ın insanlık ayıbına Bakan Soylu'dan çok sert tepki! "Lanet olsun.. Sorumlusu sizsiniz!"

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