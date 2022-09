Yunanistan'ın insanlık ayıbına Bakan Soylu'dan çok sert tepki! "Lanet olsun.. Sorumlusu sizsiniz!"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Yunanistan'ın Lübnan'dan İtalya'ya geçmek isteyen göçmenlere uyguladığı zulmün fotoğraf karelerini paylaştı.

Yürek sızlatan karelerde biri 9, diğeri 4 yaşında olduğunu belirttiği iki kardeşin cansız bedenlerinin Türkiye tarafından gemiye alındığı anlar görüntülendi.

Bakan Soylu paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Lanet olsun insanlığınıza! Bu görüntüleri verdiğimiz için üzgünüz... Lübnan’dan İtalya’ya geçmek isteyen göçmenlere ve masum çocuklara yine Yunanistan katliamı. İki kardeşten, Asım 9 aylık, Abdulvahap 4 yaşında idi. Avrupa ve Yunanistan! Bu katliamların sorumlusu sizsiniz"

Curse on your humanity❗

We’re terribly sad to share scenes…



Ano. massacre by Greece to migrants and innocent children sought to cross frm. Lebanon to Italy.



2 brothers, Asım only 9 month and Abdulvahab only 4 years old



Europe and Greece!

You are in charge of these massacres pic.twitter.com/dg25FnFTS5