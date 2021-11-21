Yunanistan'ın insanlık dışı uygulamasına AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten sert tepki! "Dünya, bu ahlaksız zalimliğe dur demeli"

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından, Yunanistan güvenlik güçlerinin Ege'de kaçak göçmenlere yönelik müdahalesini içeren görüntüleri paylaştı.

Çelik, "Ahlaksızlık ve zalimlik" diyerek, Yunanistan güçlerinin göçmen botuna müdahale ettiğini, şişlediğini ve savunmasız insanları bile isteye ölüme sürüklediğini söyledi.

AVRUPA BİRLİĞİ SEYREDİYOR

Çelik, "Bütün bunlar NATO unsurunun gözünün önünde gerçekleşiyor. Avrupa Birliği (AB) seyrediyor. Türk Sahil Güvenliği olmasa ölecek bu insanlar. Dünya, bu ahlaksız zalimliğe 'dur' demelidir. Yunan güçleri savunmasız insanları öldürmeye teşebbüs ediyor. İnsanları kelepçeleyip ölüme terk ediyor. Cumhurbaşkanımız defalarca bu kayıtları AB yetkililerine iletti. Haberimiz yok diyorlar. Halbuki bunlar televizyonlarda yayınlanıyor" dedi.

ARALARINDA KADIN VE ÇOCUKLAR DA VAR

​Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB), farklı dönemlerde kaydettiği görüntülerde, Yunanistan'ın aralarında kadın ve çocukların da olduğu kaçak göçmenlerin bulunduğu botun ilerlemesine engel olup, batırmaya çalışan Yunan güçleri, göçmenlere sopa ile vuruyor ve silah doğrultuyor.

SİLAHLA ATEŞ AÇTILAR

Görüntülerde ayrıca Yunan unsurlarının havaya ve botun çevresine ateş açtıkları anlar da yer alıyor. Türkiye'nin yardım ettiği göçmenler arasında Yunan personeli tarafından darbedilen kişiler de bulunuyor.