Yunanistan'ın Nüfusu ve Yüzölçümü Kaçtır? Yunanistan'ın Haritadaki yeri, Konumu Nedir?

Yunanistan ya da resmî adıyla Helen Cumhuriyeti, eskiden Hellas, Balkanlar'da bir ülkedir. Avrupa, Asya ve Afrika kıtalarının kesişiminde konumlanan Yunanistan, Balkan Yarımadası'nın güney ucunda yer alır ve kuzeybatıda Arnavutluk, kuzeyde Kuzey Makedonya Cumhuriyeti ve Bulgaristan, kuzeydoğuda ise Türkiye ile sınır komşusudur. Dokuz coğrafi bölgeden oluşur:

Yunanistan'ın Nüfusu Kaç Kişidir?

Yunanistan 10724599 Kişilik nüfusa sahiptir ve Dünya'daki tüm ülkeler arasında nüfus sıralamasında 79. sırada yer almaktadır. Dünya Nüfusuna oranının % 0,0014 olduğu görülmektedir.

Yunanistan'ın Müslüman Nüfus sayısı 310000 kişidir. Müslüman Nüfus Yüzdesi 3 olarak rakamlara yansımıştır.

Yunanistan'ın Yüzölçümü Kaçtır?

Yüz ölçümü, bir yerin alanını belirten terim olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu bağlamda Yunanistan'ın yüz ölçümü 132300 km² olarak kayıtlara geçmiştir. Yüz ölçümü hesaplarken şehirlerin sınırları içerisinde kalan arazi ve topraklara bakılmaktadır.

Yunanistan'ın Karasal ve Su Yüzölçümü Kaçtır?

Su Alanı: 1310 km² Karasal Alan : 130647 km²

Yunanistan'ın Haritadaki Yeri / Konumu