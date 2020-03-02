Yunanistan’ın tutukladığı ACT isimli gemi icralık oldu

Geçtiğimiz yıllarda Yunanistan'ın Igoumenitsa Limanı'nda tutuklanan ve sonra Türkiye'ye getirilen ACT isimli gemi icradan yarı fiyatı olan 530 bin TL'ye satılacak.

icraburada.com sitesinde yer alan şartnameye göre 1 milyon 60 bin TL değerindeki ACT isimli kargo gemisi icradan yarı fiyatı olan 530 bin TL'ye icradan açık arttırma usulü ile satışa çıkacak. 1986 yılında Karadeniz Ereğli'de inşa edilen geminin Kartal İşletmeciliği tarafından donatıldığı şartnamede yer alıyor.

27 Nisan 2020 tarihinde satışa çıkacak olan gemi ile ilgili bilgiler veren icra uzmanı Caner Çakı, "Şartnameye baktığımızda kargo taşımacılığı yapan ve 88 metrelik büyük bir geminin icradan satılacağını görüyoruz. Daha önce de bu tarz kargo gemisinin icradan satıldığını gördük. Özellikle araçların dışında deniz ve hava araçlarının da bir çok kez icradan satıldığını söyleyebiliriz. 2020 yılının ilk 2 ayına baktığımızda toplam 3 deniz aracı icralık oldu. 2019 yılında bu sayı 40 olurken, 2018 yılında 58, 2017 yılında ise 47 olarak gerçekleşti son 5 yılda ise toplam 185 adet deniz aracı icradan satışa çıkarıldı" ifadelerini kullandı.

Gemi Yunanistan'da tutuklanmıştı

İstanbul merkezli Kartal Gemi İşletmeciliğinin mülkiyetinde bulunan ve BRN Deniz Taşımacılığı tarafından işletilen 4 bin 298 DWT taşıma kapasitesine sahip M/V ACT isimli Türk bayraklı kargo gemisi, Paris Memorandumu kapsamında yapılan denetimler sonucu, Yunanistan'ın Igoumenitsa Limanı'nda tutuklanmıştı. 26 Nisan 2015 tarihinde Yunan PSC müfettişleri tarafından denetime tabi tutulduğu ve Paris MoU kapsamında yapılan denetimler sonucu, Türk bayraklı M/V ACT isimli gemide tespit edilen eksikliklerden dolayı, tutuklanma kaydı verilmişti. Gemi bağlı olduğu şirketi tarafından eksikliklerinin tamamlanmasının ardından İstanbul'a getirilmişti.

Kaynak: İHA