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  3. Yunanlılar geçit vermedi, Türkler kurtardı: Sahil Güvenlik, bir göçmen felaketinin daha önüne geçti

Yunanlılar geçit vermedi, Türkler kurtardı: Sahil Güvenlik, bir göçmen felaketinin daha önüne geçti

İzmir'in Çeşme ve Foça ilçelerinde, Sahil Güvenlik Komutanşığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen 4 ayrı kurtarma operasyonunda, Yunan unsurları tarafından Türk kara sularına itildikleri öğrenilen 69 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Yunanlılar geçit vermedi, Türkler kurtardı: Sahil Güvenlik, bir göçmen felaketinin daha önüne geçti

İzmir'in Çeşme ve Foça ilçelerinde gerçekleşen 4 ayrı kurtarma operasyonunda, Yunan unsurları tarafından Türk kara sularına itilen 69 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından kurtarıldı.

LASTİK BOT İÇİNDE 18 SIĞINMACI

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Çeşme ilçesi Karaabdullah Burnu açıklarında lastik bot içerisinde bir grup sığınmacı olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen lastik bot içerisindeki 18 sığınmacıyı kurtardı.

Yunanlılar geçit vermedi, Türkler kurtardı: Sahil Güvenlik, bir göçmen felaketinin daha önüne geçti

KENDİ İMKANLARIYLA KARAYA ÇIKTILAR

Ekipler, Çeşme açıklarında Karaada üzerinde bir grup düzensiz göçmenin mahsur kaldıkları ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisinin alınması üzerine de ayrı bir çalışma başlattı. Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Yunanistan unsurlarınca Türk Karasularına geri itilen ve kendi imkânlarıyla karaya çıkan 7 düzensiz göçmeni kurtardı.

Yunanlılar geçit vermedi, Türkler kurtardı: Sahil Güvenlik, bir göçmen felaketinin daha önüne geçti

YUNANİSTAN, TÜRK KARA SULARINA BIRAKMIŞ

Yine Çeşme ilçesi Karaada açıklarında can salı içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından Yunanistan unsurlarınca Türk Karasularına bırakılan can salı içerisindeki 15 düzensiz göçmen ekipler tarafından kurtarıldı.

Yunanlılar geçit vermedi, Türkler kurtardı: Sahil Güvenlik, bir göçmen felaketinin daha önüne geçti

Foça ilçesi Aslanburnu açıklarında can salları içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik botu, Yunanistan unsurlarınca Türk Karasularına bırakılan 2 can salı içerisindeki 29 düzensiz göçmeni kurtardı.

Kurtarılan düzensiz göçmenler sağlık kontrolleri ve işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Yunanlılar geçit vermedi, Türkler kurtardı: Sahil Güvenlik, bir göçmen felaketinin daha önüne geçti

Berna Akkaya
Editör


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