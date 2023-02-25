Yuncheng Fu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yuncheng Fu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Yuncheng Fu adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Yuncheng Fu Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Yuncheng Fu 22 Aralık 1998 tarihinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Çin uyrukludur.Gerçek adı da 傅韵程 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Yuncheng Fu Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Guangzhou City futbol takımında oynamaktadır. Guangzhou City takımına 23 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Yuncheng Fu'nin Guangzhou City ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Yuncheng Fu Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Yuncheng Fu isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Yuncheng Fu Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Yuncheng Fu futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

9 Mart 2018 yılında DL Chanjoy

31 Aralık 2018 yılında DL Pro Res.

27 Şubat 2019 yılında GZ City Res.

23 Temmuz 2020 yılında GZ City

1 Temmuz 2021 yılında SC Minzu

31 Aralık 2021 yılında GZ City

Yuncheng Fu Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Yuncheng Fu şuan Guangzhou City takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

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