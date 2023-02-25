Yunding Cao kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yunding Cao Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Yunding Cao adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Yunding Cao Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Yunding Cao 22 Kasım 1989 tarihinde Shanghai şehrinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Çin uyrukludur.Gerçek adı da 曹赟定 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Yunding Cao Orta saha - Orta saha sol mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Yunding Cao, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Shanghai Shenhua futbol takımında oynamaktadır. Shanghai Shenhua takımına 1 Şubat 2011 tarihinde katılmıştır. Yunding Cao'nin Shanghai Shenhua ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Yunding Cao Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Yunding Cao isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 650 Bin € kadar çıkmıştır.

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Yunding Cao Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Yunding Cao futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Şubat 2011 yılında SH Shenhua

Yunding Cao Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Yunding Cao şuan Shanghai Shenhua takımında oynamakta ve 28 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Yunding Cao Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

2000-2005 Shanghai East Asia F.C.

Çin takımında 16 numaralı formasıyla 15 Kasım 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

Çin U19 takımında 7 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 2 gol atmıştır.

Çin U17 takımında 11 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 4 gol atmıştır.

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