Yuning Zhang kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yuning Zhang Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Yuning Zhang adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Yuning Zhang Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Yuning Zhang 5 Ocak 1997 tarihinde Wenzhou, Zhejiang şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Çin uyrukludur.Gerçek adı da 张玉宁 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Yuning Zhang Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini YINGSHENGSPORTS yapmaktadır. Yuning Zhang, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Beijing Guoan futbol takımında oynamaktadır. Beijing Guoan takımına 24 Şubat 2019 tarihinde katılmıştır. Yuning Zhang'nin Beijing Guoan ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Yuning Zhang Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/yuningzhang.zyn/

Yuning Zhang Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Yuning Zhang isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 2.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Yuning Zhang Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Yuning Zhang futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2015 yılında HZ Greentown

1 Temmuz 2015 yılında Vitesse U19

1 Şubat 2016 yılında Vitesse

3 Temmuz 2017 yılında West Brom

4 Temmuz 2017 yılında W. Bremen

30 Haziran 2018 yılında West Brom

1 Temmuz 2018 yılında ADO Den Haag

22 Şubat 2019 yılında West Brom

24 Şubat 2019 yılında BJ Guoan

Yuning Zhang Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Yuning Zhang şuan Beijing Guoan takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Yuning Zhang Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Hangzhou Greentown, Vitesse

Çin takımında 9 numaralı formasıyla 3 Haziran 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 22 maçta 5 gol atmıştır.

Çin U23 takımında 9 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 12 maçta 7 gol atmıştır.

Çin U20 takımında 9 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 5 gol atmıştır.

Çin U19 takımında 9 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 11 maçta 13 gol atmıştır.

Çin U18 takımında 17 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 9 maçta 8 gol atmıştır.

Çin U22 takımında 9 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 2 gol atmıştır.

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