Yunlong Fan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yunlong Fan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Yunlong Fan adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Yunlong Fan Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Yunlong Fan 15 Mart 1989 tarihinde Guiyang, Guizhou şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Çin uyrukludur.Gerçek adı da 范云龙 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Yunlong Fan Orta saha - Orta saha sol mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Jingjing Zhou yapmaktadır. Yunlong Fan, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Guangzhou City futbol takımında oynamaktadır. Guangzhou City takımına 22 Ocak 2019 tarihinde katılmıştır. Yunlong Fan'nin Guangzhou City ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Yunlong Fan Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Yunlong Fan isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Yunlong Fan Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Yunlong Fan futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

16 Ocak 2013 yılında GZ Renhe

1 Ocak 2016 yılında GZ Zhicheng

31 Aralık 2016 yılında BJ Renhe

1 Ocak 2017 yılında GZ H. Zhicheng

22 Ocak 2019 yılında GZ R&F

20 Mayıs 2020 yılında GZ Hengfeng

31 Aralık 2020 yılında GZ City

Yunlong Fan Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Yunlong Fan şuan Guangzhou City takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

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