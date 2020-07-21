YUNMEK eylülde eğitime başlıyor

Sosyal belediyeciliği önemseyen Yunusemre Belediyesi, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile protokol imzaladı. İmzalanan protokol ile 95 öğretmen belediye bünyesindeki lokallerde kurs verecek.

Hayat Boyu Öğrenme Projesi kapsamında vatandaşlarının kendilerini geliştirmesini önceleyen Yunusemre Belediyesi, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile protokol imzaladı. İlçe Milli Eğitim Müdürü Recep Şengül ile Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi tarafından imza altına alınan protokol ile alanında deneyimli 95 öğretmen Yunusemre Meslek Edindirme Kursları (YUNMEK)'nda kurs verecek. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile imzalanan protokol ile vatandaşlarının kişisel gelişimine katkı sunacaklarını belirten Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi mutlu bir toplum için çalışmaya devam edeceklerini belirtti. Başkan Çerçi konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Hanımlarımızın kendilerini geleceğe hazırlaması ve yeni meslekler öğrenmesi bizim için çok önemli. Biliyoruz ki yeni meslekler öğrenen ve kendini geliştiren hanımlarımız daha mutlu oluyor. Bizler de bu mutlulukta yer alabilmek için kurduğumuz lokallerimizde yeni bir hobi edinmek, ev ekonomisine katkı sağlamak isteyen hanımlarımıza ulaşmaya çalışıyoruz. Sayın Müdürümüze de bizimle birlikte bu projede yer aldıkları için teşekkür ediyorum" dedi. Başkan Çerçi'ye teşekkür eden Yunusemre İlçe Milli Eğitim Müdürü Recep Şengül ise öğrenmenin yaşı olmadığını belirterek YUNMEK ile toplumda eksikliği hissedilen bir hizmetin verilmesine katkı sunmaktan mutluluk duyduğunu söyledi. Eylül ayında hizmete başlayacak olan YUNMEK'lerde İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından görevlendirilecek olan alanında deneyimli öğretmenler kurs verecek.

Kaynak: İHA