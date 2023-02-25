Yunqi Guo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yunqi Guo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Yunqi Guo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Yunqi Guo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Yunqi Guo 26 Haziran 1997 tarihinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Çin uyrukludur.Gerçek adı da 郭芸齐 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Yunqi Guo Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Cangzhou Mighty Lions futbol takımında oynamaktadır. Cangzhou Mighty Lions takımına - tarihinde katılmıştır. Yunqi Guo'nin Cangzhou Mighty Lions ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Yunqi Guo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Yunqi Guo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Yunqi Guo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Yunqi Guo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Yunqi Guo şuan Cangzhou Mighty Lions takımında oynamakta ve 26 numaralı formayı giymektedir.

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