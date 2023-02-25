Yunqiu Li kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yunqiu Li Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Yunqiu Li adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Yunqiu Li Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Yunqiu Li 3 Ekim 1990 tarihinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Çin uyrukludur.Gerçek adı da 李运秋 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Yunqiu Li Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini JC SPORTS yapmaktadır. Yunqiu Li, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Shanghai Shenhua futbol takımında oynamaktadır. Shanghai Shenhua takımına 1 Nisan 2021 tarihinde katılmıştır. Yunqiu Li'nin Shanghai Shenhua ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Yunqiu Li Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Yunqiu Li isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 275 Bin € kadar çıkmıştır.

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Yunqiu Li Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Yunqiu Li futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

18 Şubat 2014 yılında BJ Guoan

25 Şubat 2016 yılında SH Shenhua

18 Eylül 2020 yılında SH Shenhua Res.

1 Nisan 2021 yılında SH Shenhua

Yunqiu Li Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Yunqiu Li şuan Shanghai Shenhua takımında oynamakta ve 16 numaralı formayı giymektedir.

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