Teknik Direktör Fatih Terim'in bu sezon kadroda düşünmediği genç oyuncu Yunus Akgün, Adana Demirspor'a kiralandı. Sarı-kırmızılı ekibin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Yunus Akgün'ün geçici transferi konusunda Adana Demirspor Kulübü ile 2020-2021 sezonu sonuna dek anlaşmaya varılmıştır" denildi.

Galatasaray formasıyla geçen sezon 5 Süper Lig ve 2 de Türkiye Kupası maçında forma giyen genç oyuncu, 1 gol kaydetti.

Geçen sezon Türkiye Ligi U19 Elit A ve UEFA Gençlik Ligi'nde ise sarı-kırmızılı formayla 24 karşılaşmaya çıkan Yunus Akgün, 12 gol atıp, 10 da asist yaptı.