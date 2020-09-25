Yunus Akgün, Adana Demirspor'a kiralandı!
Galatasaray'ın 20 yaşındaki genç oyuncusu Yunus Akgün, TFF 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor'a kiralandı.
Teknik Direktör Fatih Terim'in bu sezon kadroda düşünmediği genç oyuncu Yunus Akgün, Adana Demirspor'a kiralandı. Sarı-kırmızılı ekibin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Yunus Akgün'ün geçici transferi konusunda Adana Demirspor Kulübü ile 2020-2021 sezonu sonuna dek anlaşmaya varılmıştır" denildi.
Galatasaray formasıyla geçen sezon 5 Süper Lig ve 2 de Türkiye Kupası maçında forma giyen genç oyuncu, 1 gol kaydetti.
Geçen sezon Türkiye Ligi U19 Elit A ve UEFA Gençlik Ligi'nde ise sarı-kırmızılı formayla 24 karşılaşmaya çıkan Yunus Akgün, 12 gol atıp, 10 da asist yaptı.