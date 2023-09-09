Yunus balığına fısıldayan adam

Kıyıya yaklaşan yunus balığı, kendisine "gel oğlum" diye seslenen vatandaşın çağrısına kulak verdi. Yunus balığının, adeta sözünü dinleyerek yanına geldiği anları sosyal medyasında "Yunuslarla konuşan adam" diyerek paylaşan Engin Saçmacılar'ın videosu ilgi gördü.

Sakarya'da yaşayan 45 yaşındaki Engin Saçmacılar, Kocaeli'nin Kerpe ilçesine bağlı Kumcağız sahilinde daha önce eşi benzeri yaşanmamış bir olaya şahitlik etti. Eşiyle birlikte gittiği deniz kıyısında yürürken karaya yaklaşan yunus balığını gören Saçmacılar, balığı açıklara götürdü. Geri döndüğünde yunusun tekrardan kıyıya doğru geldiğini fark eden vatandaş aynı durumun birkaç kez tekrarlanmasının ardından bu kez balığa "Johnny gel oğlum gel" diye seslenmeye başladı. Engin Saçmacılar, yunusun adeta sözünü dinleyerek kendisine doğru geldiği anları cep telefonu kamerası ile o ölümsüzleştirdi.

Video sosyal medyada ilgi gördü

Saçmacılar, çağrısına kulak vererek yanına kadar gelen yunus balığını bir süre sevdi. Daha sonrasında ise durumu Sahil Güvenlik Komutanlığı ve jandarma ekiplerine bildirdi. Ekiplerin bölgeye geldiği bot ile yunus balığı suyun daha derinlerine götürülerek, bölgede sürü halinde dolaşan diğer yunusların yanına bırakıldı. İlk kez yunus balığı gördüğü için heyecanlandığını kaydeden Engin Saçmacılar'ın kaydettiği video ise sosyal medyada ilgi gördü.

"Birkaç kez açığa götürdüm peşimden kıyıya geri geldi"

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Başına gelen ilginç olayı anlatan Engin Saçmacılar, "Eşimle biz sürekli kampa gideriz. Geçenlerde Kerpe - Kumcağız sahiline sabah saatlerinde giderek çadır kurduk. Daha sonrasında kıyıdan, kayalıklara doğru yürüyüş yaptığımız esnada kıyıya gelen yunus balığını gördüm. Hemen kıyafetlerimi çıkararak suya girdim, yaşıyor mu diye kontrol etmek için. Nefes aldığını hissettim sonrasında biraz açığa doğru götürdüm, hareket etsin diye. Biraz hareketlenmeye başladı ve onu bırakıp geriye döndüm. O da peşimden tekrar geri dönüp kıyıya doğru gelmeye başladı. Birkaç kez götürdüm açığa yunus balığını baktım bu tekrardan geliyor o esnada telefonumu aldım ve kaydetmeye başladım" dedi.

"Gel oğlum buraya dediğim esnada yanıma geldi"

İlk kez yunus balığı ile karşılaşmanın heyecanını anlatan Saçmacılar, "O arada tabii bende heyecanlandım çünkü ilk defa bir yunus balığı ile karşılaşmışım. "Johnny gel oğlum buraya" derken baktım yunus bana doğru geliyor. Yanıma kadar geldi ve sevdim kendisini. O arada eşime jandarma ve sahil güvenliğe haber verelim dedim. Jandarmayı aradık sağ olsun onlarda botla geldiler, yunusu bot yardımı ile baya bir açığa giderek diğer yunusların olduğu bölgeye bıraktık. Biz o günü orda geçirdik bir daha gelmedi kıyıya" diye konuştu.

"Yunuslara konuşan adam diye paylaştığım video ilgi gördü"

Kaydettiği videodan da bahseden Engin Saçmacılar, "O an kamera elimde "Johnny gel buraya oğlum" deyince artık duydu mu beni tabi orasını bilmiyorum o Allah'ın takdiri, bana doğru döndü ve başladı gelmeye. Direk bana geldi, herhangi bir başka yöne de gidebilirdi. Tabi bende çok şaşırdım. Ama bu kadar yakından sevip, ona dokunmak çok değişik ve güzel bir duyguydu. Ben ona "Johnny" diye sesleniyorum ama o da nereden aklıma geldi bilmiyorum, o an içimden gelenleri söyledim. Yoksa bile bile yaptığım bir şey değil, ben hangi yunusu çağıracağım "gel oğlum" diye. Tabi ben onu paylaşırken "Yunuslarla konuşan adam" diye paylaştım o videoda sosyal medyada ilgi gördü" şeklinde konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)