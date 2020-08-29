Yunus Bülbül'den Müslüm Gürses hakkında flaş iddia: Muhterem Nur öldürdü

Türkiye'de ölümü geniş kitleler ve hayranlarını üzen ünlü sanatçı Müslüm Gürses'in ölümüne ilişkin olarak şok bir iddia ortaya atıldı. KKTC'de özel bir kanalda bir programa katılan sanatçı Yunus Bülbül, ünlü sanatçı Müslüm Gürses'in eşi Muhterem Nur tarafından öldürüldüğünü öne sürdü.

KKTC'de yayın yapan bir TV programına konuk olan ünlü müzisyen ve oyuncu Yunus Bülbül, Müslüm Gürses- Muhterem Nur aşkının derinliğinden bahsedilmesi üzerine, "Müslüm Gürses'i öldüren de Muhterem Nur'dur " ifadesini kullanarak şoke etti. Bülbül, program sunucusunun 'Gürses-Nur aşkı' üzerine sorduğu soru üzerine, "İlk kez açıklıyorum; Müslüm Gürses'i öldüren de Muhterem Nur'dur" dedi.

Muhterem Nur hayatını kaybetti

"HASTANEYE GÖTÜRDÜK, HİÇ BİR ŞEYİ YOKTU"

Program sunucusu Fahriye Özay da Bülbül'ün sözlerine tepki göstererek, "Lütfen böyle konuşmayalım, bunları konuşmayalım" diyerek Bülbül'ü uyardı. Gürses'in yakın arkadaşı Yunus Bülbül de sözünü tamamlaması gerektiğini, ilk defa böyle bir açıklama yaptığını belirterek, "Neyse boş ver. Ama biz Müslüm Baba ölmeden önce Londra'ya gittik. Londra'dan sonra eve geldik. 'Ne oldu abla Müslüm Baba'ya?' dedim. Hastaneye götürdük, hiç bir şeyi yoktu. Yemin ediyorum" ifadelerini kullandı.

Ayrıca Müslüm Gürses hayranları sanatçı Bülbül'e sosyal medyadan tepki gösterdi.

Peki Muhterem Nur Kimdir? Merak edenler biyografisini okuyabilir.