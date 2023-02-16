Yunus Emre Alagoz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yunus Emre Alagoz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Yunus Emre Alagoz kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Yunus Emre Alagoz ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Yunus Emre Alagoz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yunus Emre Alagoz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Yunus Emre Alagoz adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Yunus Emre Alagoz Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Yunus Emre Alagoz 12 Ocak 2002 tarihinde Sakarya şehrinde doğmuştur.  Türkiye uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Yunus Emre Alagoz Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini MLA Management yapmaktadır. Yunus Emre Alagoz, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Eskişehirspor futbol takımında oynamaktadır. Eskişehirspor takımına 20 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Yunus Emre Alagoz'nin Eskişehirspor ile sözleşmesi 30 Haziran 2027 tarihinde bitmektedir.

Yunus Emre Alagoz Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/emrealagozz5/

Yunus Emre Alagozboyu ve yaşı kaç

Yunus Emre Alagoz Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Yunus Emre Alagoz isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

Yunus Emre Alagoz Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Yunus Emre Alagoz futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

18 Kasım 2021 yılında Eskişehir U19

20 Eylül 2022 yılında Eskişehirspor

Yunus Emre Alagoz kimdir

Yunus Emre Alagoz Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Yunus Emre Alagoz şuan Eskişehirspor takımında oynamakta ve 34 numaralı formayı giymektedir.

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Yunus Emre Alagoz nereli

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