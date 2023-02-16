Yunus Emre Aydemir kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yunus Emre Aydemir Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Yunus Emre Aydemir adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Yunus Emre Aydemir Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Yunus Emre Aydemir 28 Mayıs 1996 tarihinde Istanbul şehrinde doğmuştur. Türkiye uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Yunus Emre Aydemir Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Yunus Emre Aydemir, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Ayvalıkgücü Belediyespor futbol takımında oynamaktadır. Ayvalıkgücü Belediyespor takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Yunus Emre Aydemir'nin Ayvalıkgücü Belediyespor ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Yunus Emre Aydemir Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Yunus Emre Aydemir isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Yunus Emre Aydemir Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Yunus Emre Aydemir futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

7 Eylül 2017 yılında Albayrak

12 Ocak 2018 yılında Bilinmiyor

20 Eylül 2018 yılında Beşyüzevler

15 Eylül 2020 yılında Yalovaspor

1 Temmuz 2022 yılında Ayvalıkgücü Bld

Yunus Emre Aydemir Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Yunus Emre Aydemir şuan Ayvalıkgücü Belediyespor takımında oynamakta ve 91 numaralı formayı giymektedir.

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