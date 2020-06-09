Yunus Emre Enstitüsü Türkçe eğitim faaliyetlerine hız verdi

Dijital mecralardaki Türkçe eğitim faaliyetlerine hız veren Yunus Emre Enstitüsü, tüm dünyada 5 bin yeni öğrenciye ulaştı.

Tüm dünyada hayatı durma noktasına getiren korona virüs salgınına rağmen Türkçe'ye olan ilgi artıyor. Salgını bir kriz veya tıkanma olarak değil bir imkan olarak gören Yunus Emre Enstitüsü, Türkçe kurslarını her geçen gün yaygınlaştırıyor. Enstitü, dijital mecralarda çok sayıda Türkçe öğretim programı düzenleyerek eğitimlerine hız kesmeden devam ediyor. Sadece çevrimiçi kurslarla Haziran ayı sonuna kadar 5 bin yeni Türkçe öğrencisine ulaşılması hedefleniyor. Yine aynı dönemde, hazırlanan videolarla tüm dünyaya her ortamda Türkçe öğrenme imkanı sunuluyor. Salgın döneminde, Enstitü'nün uzman okutmanları tarafından hazırlanan videolar yüz binlerce kişiye erişti.

Herkese hitap eden çevrimiçi dil faaliyetleri

Yunus Emre Enstitüsü, bütün dünyadaki dil ve kültür faaliyetlerine ara vermeden devam ediyor. Enstitü bu zor dönemde Türkçeye öğrenmek için artan talebi karşılamak adına dünya genelinde çevrimiçi Türkçe kursları düzenliyor. Çevrimiçi kurslarla hem Enstitünün çok sayıda ülkedeki örgün eğitim programları devam ediyor hem de daha önce Türkçe kursu açılmayan ülkelerde binlerce kişiye ulaşılıyor. Ayrıca bu sayede Türkçe kursuna gitme imkanı bulmayan fakat Türkçe öğrenmek isteyen kişilere de ulaşılmış oluyor. Her yaştan katılımcının olduğu Türkçe kursları, yeni dostluklara zemin hazırlıyor. Türk kültürünün sevgi ikliminde gerçekleşen Türkçe öğretim faaliyetleri, ülkeler arası dostluk bağlarının da güçlenmesine vesile oluyor. Enstitünün dijital Türkçe öğretim faaliyetleri arasında farklı seviye ve beklentilere uygun kurslar ve programlar bulunuyor.

194 ülkede 400 bin kişi Türkçe öğreniyor

Türk dilini daha başarılı bir şekilde öğrenmek isteyen herkese çevrimiçi kursların yanında farklı öğretim içerikleri de sunuluyor. Enstitünün 2018 yılında devreye soktuğu Türkçe Öğretim Portalı da bu imkanlardan birini oluşturuyor. Portal, A1 düzeyinden C2 düzeyine kadar her seviyede bilgisayar tabanlı ve etkileşimli olarak Türkçe öğrenme imkanı sunuyor. Portalın dünyanın hemen hemen her ülkesinden öğrencisi bulunuyor. 2 yıl gibi bir sürede 194 ülkeden yaklaşık 400 bin kişi portal üzerinden Türkçe öğreniyor.

Enstitünün YouTube kanalındaki videolar ile konu tekrarı

Çevrimiçi derslerin yanı sıra Enstitünün YouTube kanalında yayımlanan ders videolarıyla öğrenciler, konu tekrarı yapabildikleri gibi dersler sayesinde Türkçe öğrenmeye devam edebiliyorlar. YouTube kanalında "Yedi İklim Türkçe" setlerinin konu sıralamasına göre hazırlanmış eğitim videoları şu ana kadar, dünyanın her yerinden 100 binin üzerinde Türkçe meraklısına ulaştı.

Dijital platformlardaki uluslararası konuşma kulüpleri de Türkçe'nin daha etkin bir şekilde öğrenilmesini destekliyor. Kulüplerde, farklı ülkelerden insanlar, insanlığın evrensel sorunlarını Türkçe ile konuşuyor.

Halk ozanı Yunus Emre'nin "Gelin Tanış Olalım" düsturuyla 58 merkezde faaliyetlerini 10 yıldır sürdüren Enstitü, korona virüs pandemisi krizini fırsata çevirdi. Bulunduğu ülkelerde Türkçe kurslarını dijital platformlarda aksatmadan devam ettiren Enstitü, çevrimiçi kursların avantajıyla birlikte 15'e yakın ülkede ilk kez Türkçe kursu düzenlemeye başladı. İspanya, Fransa, Meksika, Arjantin, Özbekistan, Kırgızistan, Türkmenistan, Avustralya, Yeni Zelenda, İsviçre, Kanada, Endonezya, Tayland ve Brunei gibi ülkelerde Türkiye ile bağ kuran ve Türkçe'ye ilgi duyan her yaştan insan ilk kez Enstitünün düzenlediği kurslara katılma şansını yakaladı. Latin Amerika ülkelerinden Arjantin ve Meksika'ya yönelik çevrim içi Türkçe kursları 8 Haziran 2020 tarihinde başlıyor. Arjantin'den 400 ve Meksika'dan ise bin kişi Türkçe kurslarına kaydoldu. Venezuela, Şili ve Kolombiya'da açılacak kurslar için de hazırlıklar hızla devam ediyor.

Türk devletlerinden bine yakın kişi de çevrim içi kurslara başlayacak

Bakü Yunus Emre Enstitüsü tarafından Türk dünyasına yönelik olarak düzenlenen Türkçe kurslarının ise 8 Haziran 2020 tarihinde başlaması planlanıyor. Çevrim içi kurslarda Kırgızistan, Türkmenistan, Özbekistan gibi Türk devletlerinden bine yakın kişi Türkiye Türkçesi öğrenecek.

Güneydoğu Asya ülkeleri için yeni kurslar açılıyor

Kuala Lumpur Yunus Emre Enstitüsünün organizasyonuyla düzenlenecek çevrim içi Türkçe kursları yoğun ilgi görüyor. Açılacak kurslara şimdiye kadar Endonezya, Tayland ve Brunei Krallığından 2 bin Türkçe meraklısı başvuru yaptı. Kursların çok yakında açılması planlanıyor.

Dijital kurslar Yunus Emre Enstitülerinin erişim alanlarını genişletti

Koronavirüs pandemisini, insanlara ulaşmak için yeni bir imkan olarak gören Enstitü, kültür merkezlerinin bulunduğu ülkelerde, Türkçe kurslarını bu ülkelerin tamamına yaygınlaştırdı. Ankara'dan okutmanlarla da desteklenen kurslar sayesinde Almanya, İtalya, İspanya, Fransa, Avusturya, Romanya ve İngiltere gibi Avrupa ülkelerinde, sadece kültür merkezlerinin bulunduğu şehirlere değil, bu ülkelerin tamamına erişen çevrimiçi kurslar düzenleniyor. Aynı şekilde, ABD'deki kurslar sadece Washington'la sınırlı kalmayıp, tüm eyaletlerden öğrenci almaya başladı. Kurslara Kanada'dan da öğrenci alınırken, gelen yoğun talebi karşılamak üzere özel bir çalışma yürütülüyor.

Yunus Emre Enstitüsü, Türkçe öğrenen kursiyerlere teknoloji tabanlı sınavlarla Türkçelerini ölçme imkanı sunuyor. İlk olarak Çin'in Pekin Üniversitesinde uygulanan teknoloji tabanlı kur sınavı, Yunus Emre Enstitüleri kursiyerleri tarafından büyük takdir gördü. Bunun yanı sıra Enstitü tarafından uygulamaya konan teknoloji tabanlı Seviye Tespit Sınavı; Komrat, Berlin, Kuala Lumpur, Amman gibi merkezler tarafından uygulanırken, Saraybosna Yunus Emre Enstitüsü teknoloji tabanlı Seviye Tespit Sınavı ile kursiyerleri arasında eğlenceli bir yarışma düzenledi.

Kaynak: İHA