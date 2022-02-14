Spor Toto 1. Lig: Bandırmaspor – Manisa FK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?Spor Toto 1. Lig: Denizlispor – Altınordu maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?Gelinim Mutfakta 14 Şubat 2022 Pazartesi puan durumu | 14 Şubat Gelinim Mutfakta kim birinci oldu?Spor Toto 1. Lig: Menemenspor – Ankaragücü maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?Arif Şentürk kimdir, nereli, kaç yaşında? Evli mi, kaç çocuğu var?Spor Toto 1. Lig: İstanbulspor – Boluspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?Yunus Emre İstanbul'u da karıştırdı! Konseydeki sözleri Acun Ilıcalı'yı kızdırmıştı! Eski survivor yarışmacısı Yiğit Dikmen'in annesi de, "Oğluma i... dedi" diyerek Acun'a isyan etti!Usta sanatçı Arif Şentürk'ten kötü haber! Yoğun bakıma alındı! "Durumu çok ağır"Spor Toto 1. Lig: Keçiörengücü – Balıkesirspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?Testi pozitif çıkmıştı! Koronavirüse yakalanan Emine Erdoğan sağlık durumunu açıkladı
İstanbul7 °C
  1. HABERLER
  2. MAGAZİN
  3. Yunus Emre İstanbul'u da karıştırdı! Konseydeki sözleri Acun Ilıcalı'yı kızdırmıştı! Eski survivor yarışmacısı Yiğit Dikmen'in annesi de, "Oğluma i... dedi" diyerek Acun'a isyan etti!

Yunus Emre İstanbul'u da karıştırdı! Konseydeki sözleri Acun Ilıcalı'yı kızdırmıştı! Eski survivor yarışmacısı Yiğit Dikmen'in annesi de, "Oğluma i... dedi" diyerek Acun'a isyan etti!

Survivor konseyde Yunus Emre'nin Hikmet'e "Ayı" demesi Acun Ilıcalı tarafından sert karşılandı. Bunun üzerine eski yarışmacılarından Yiğit Dikmen'in annesi isyan etti. Arzu Dikmen Turabi Çamkıran'ın oğluna "İt" dediğini hatırlatarak Acun Ilıcalı'ya sitem dolu sözler sarf etti.

Yunus Emre İstanbul'u da karıştırdı! Konseydeki sözleri Acun Ilıcalı'yı kızdırmıştı! Eski survivor yarışmacısı Yiğit Dikmen'in annesi de, "Oğluma i... dedi" diyerek Acun'a isyan etti!

Acun Ilıcalı'nın Yunus Emre'ye karşı verdiği sert tepki, Survivor eski yarışmacısı Yiğit Dikmen'in annesini isyan ettirdi.

Yunus Emre İstanbul'u da karıştırdı! Konseydeki sözleri Acun Ilıcalı'yı kızdırmıştı! Eski survivor yarışmacısı Yiğit Dikmen'in annesi de, Oğluma i... dedi diyerek Acun'a isyan etti!

Yunus Emre'nin Hikmet'e sarf ettiği hakaret Acun Ilıcalı'yı kızdırdı. Yunus Emre'nin Ilıcalı'ya "İsterseniz yayınlayın. Pişman değilim söylediklerimden sonuçta ayı da bir hayvan kaplan da bir hayvan" sözleri tepki çekti. Acun Ilıcalı, "Sen ne diyorsun ya? O hayvan bu hayvan falan. Bize muhakeme yapma. Sen kelimelerde cümlelerde kendini tutabileceksin gibi gelmedi bana. Burası oy kullanma yeri hakaret yeri değil. Ama bu takımda hakarete karşı meyil var" diyerek yarışmacıya tepki gösterdi.

Yunus Emre İstanbul'u da karıştırdı! Konseydeki sözleri Acun Ilıcalı'yı kızdırmıştı! Eski survivor yarışmacısı Yiğit Dikmen'in annesi de, Oğluma i... dedi diyerek Acun'a isyan etti!

2014'Ü HATIRLATTI

Eski Survivor yarışmacılarından Yiğit Dikmen’in annesi ise Acun Ilıcalı’nın bu tepkisi üzerine kendini tutamadı. Survivor 2014 yarışmacılarından Yiğit Dikmen’in annesi Arzu Dikmen Turabi'nin oğluna "İt" demesini hatırlattı ve şöyle devam etti:

Yunus Emre İstanbul'u da karıştırdı! Konseydeki sözleri Acun Ilıcalı'yı kızdırmıştı! Eski survivor yarışmacısı Yiğit Dikmen'in annesi de, Oğluma i... dedi diyerek Acun'a isyan etti!​​​​​​​

"Acun Bey herkese onu deme bunu deme diyor. Turabi konseyden benim çocuğuma it dedi, sesiniz çıkmadı onu alıp prodüksiyon bir yıl sonraki yarışmada fragmana koydu. O zaman da ayar çekseydiniz o fragmanı hiç unutamıyorum, kahrımdan ölmüştüm."​​​​​​​

Bölge Gündem Editör Ekibi
Haberler, Son Dakika Haberleri
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT