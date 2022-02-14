Yunus Emre İstanbul'u da karıştırdı! Konseydeki sözleri Acun Ilıcalı'yı kızdırmıştı! Eski survivor yarışmacısı Yiğit Dikmen'in annesi de, Oğluma i... dedi diyerek Acun'a isyan etti!​​​​​​​

Acun Ilıcalı'nın Yunus Emre'ye karşı verdiği sert tepki, Survivor eski yarışmacısı Yiğit Dikmen'in annesini isyan ettirdi.

Yunus Emre'nin Hikmet'e sarf ettiği hakaret Acun Ilıcalı'yı kızdırdı. Yunus Emre'nin Ilıcalı'ya "İsterseniz yayınlayın. Pişman değilim söylediklerimden sonuçta ayı da bir hayvan kaplan da bir hayvan" sözleri tepki çekti. Acun Ilıcalı, "Sen ne diyorsun ya? O hayvan bu hayvan falan. Bize muhakeme yapma. Sen kelimelerde cümlelerde kendini tutabileceksin gibi gelmedi bana. Burası oy kullanma yeri hakaret yeri değil. Ama bu takımda hakarete karşı meyil var" diyerek yarışmacıya tepki gösterdi.

2014'Ü HATIRLATTI

Eski Survivor yarışmacılarından Yiğit Dikmen’in annesi ise Acun Ilıcalı’nın bu tepkisi üzerine kendini tutamadı. Survivor 2014 yarışmacılarından Yiğit Dikmen’in annesi Arzu Dikmen Turabi'nin oğluna "İt" demesini hatırlattı ve şöyle devam etti:

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"Acun Bey herkese onu deme bunu deme diyor. Turabi konseyden benim çocuğuma it dedi, sesiniz çıkmadı onu alıp prodüksiyon bir yıl sonraki yarışmada fragmana koydu. O zaman da ayar çekseydiniz o fragmanı hiç unutamıyorum, kahrımdan ölmüştüm."​​​​​​​