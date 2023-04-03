Yunus Emre Karagoz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yunus Emre Karagoz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Yunus Emre Karagoz adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Yunus Emre Karagoz Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Yunus Emre Karagoz 21 Haziran 2005 tarihinde doğmuştur. Türk uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Yunus Emre Karagoz Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Yunus Emre Karagoz, Sol ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Beşiktaş JK U19 futbol takımında oynamaktadır. Beşiktaş JK U19 takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Yunus Emre Karagoz'nin Beşiktaş JK U19 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Yunus Emre Karagoz Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Yunus Emre Karagoz futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2022 yılında Beşiktaş U19
Yunus Emre Karagoz Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Yunus Emre Karagoz şuan Beşiktaş JK U19 takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.
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