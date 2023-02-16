Yunus Emre Karakaya kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yunus Emre Karakaya Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Yunus Emre Karakaya adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Yunus Emre Karakaya Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Yunus Emre Karakaya 8 Eylül 2000 tarihinde Aydin şehrinde doğmuştur. Türkiye uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Yunus Emre Karakaya Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Yunus Emre Karakaya, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Siirt İl Özel İdaresi Spor futbol takımında oynamaktadır. Siirt İl Özel İdaresi Spor takımına 5 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Yunus Emre Karakaya'nin Siirt İl Özel İdaresi Spor ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Yunus Emre Karakaya Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Yunus Emre Karakaya isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Yunus Emre Karakaya Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Yunus Emre Karakaya futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Denizlispor U19

1 Temmuz 2018 yılında Denizlispor U21

15 Nisan 2019 yılında Denizlispor U19

11 Eylül 2020 yılında Kızılcabölük

5 Ağu 2022 yılında Siirt İÖİ

Yunus Emre Karakaya Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Yunus Emre Karakaya şuan Siirt İl Özel İdaresi Spor takımında oynamakta ve 40 numaralı formayı giymektedir.

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