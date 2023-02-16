Yunus Emre Karaman kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yunus Emre Karaman Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Yunus Emre Karaman adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Yunus Emre Karaman Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Yunus Emre Karaman 23 Eylül 1998 tarihinde Istanbul şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.Gerçek adı da Yunus Emre Karaman şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Yunus Emre Karaman Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Yunus Emre Karaman, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Çatalcaspor futbol takımında oynamaktadır. Çatalcaspor takımına 12 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Yunus Emre Karaman'nin Çatalcaspor ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Yunus Emre Karaman Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Yunus Emre Karaman isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Yunus Emre Karaman Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Yunus Emre Karaman futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

24 Eylül 2014 yılında Tepecikspor Alt

1 Ocak 2015 yılında FC Pfäffikon

1 Temmuz 2015 yılında Blue Stars Jgd.

1 Temmuz 2016 yılında FC Wohlen Altyapı

1 Kasım 2017 yılında Balıkesir U21

15 Ağu 2018 yılında Eskişehir U21

20 Şubat 2019 yılında Yunusemre Spor

11 Ekim 2019 yılında Amasyaspor 1968

18 Eylül 2020 yılında Cizre Spor

4 Aralık 2020 yılında Kulüpsüz

15 Ocak 2021 yılında Mamak FK

12 Ocak 2022 yılında Çatalcaspor

Yunus Emre Karaman Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Yunus Emre Karaman şuan Çatalcaspor takımında oynamakta ve 28 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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