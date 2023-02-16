Yunus Emre Kirdal kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yunus Emre Kirdal Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Yunus Emre Kirdal kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Yunus Emre Kirdal ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Yunus Emre Kirdal kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yunus Emre Kirdal Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Yunus Emre Kirdal adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Yunus Emre Kirdal Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Yunus Emre Kirdal 23 Ekim 1993 tarihinde Rize şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.Gerçek adı da Yunus Emre Kırdal şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Yunus Emre Kirdal Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SOM Sports yapmaktadır. Yunus Emre Kirdal, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Edirnespor futbol takımında oynamaktadır. Edirnespor takımına 12 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Yunus Emre Kirdal'nin Edirnespor ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Yunus Emre Kirdalboyu ve yaşı kaç

Yunus Emre Kirdal Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Yunus Emre Kirdal isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

Yunus Emre Kirdal Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Yunus Emre Kirdal futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında Ç. Rizespor U21

20 Temmuz 2015 yılında Silivrispor

1 Temmuz 2016 yılında Ofspor

2 Temmuz 2018 yılında Etimesgut Bld

19 Ağu 2019 yılında Bayburt Öİ

8 Ocak 2020 yılında Sivas Belediye

25 Ocak 2021 yılında Bayburt Öİ

12 Ocak 2023 yılında Edirnespor

Yunus Emre Kirdal kimdir

Yunus Emre Kirdal Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Yunus Emre Kirdal şuan Edirnespor takımında oynamakta ve 53 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Rize Saglik (2004-2007), Belediye (2007-2010), Caykur Rizespor (2010-2011)

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Yunus Emre Kirdal nereli

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