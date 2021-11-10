Yunus Emre Kültür ve Sanat Merkezi’nde gösterilerle Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk anıldı

10 Kasım günü saat 09.05’te bedenen aramızdan ayrılan Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk tüm yurtta olduğu gibi Pendik’te de törenle anıldı.

Yunus Emre Kültür ve Sanat Merkezi’nde 10 Kasım Atatürk’ü Anma Programı düzenlendi. Bu yıl Atatürk Ortaokulu tarafından hazırlanan anma programı, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’yla başladı. Ardından Atatürk’ün döneme ait konuşması ve videoları hazırlanan slaytla sunuldu. Etkinlik, Belediye Başkanı Ahmet Cin, Kaymakam Hülya Kaya ve beraberindeki ilçe protokolünün resim sergisini incelemesiyle sona erdi.

ŞİİR PERFORMANSI DUYGULANDIRDI

Etkinlikler kapsamında öğrenciler, hazırladıkları şiirleri, halk oyunları gösterilerini ve koro halinde söyledikleri marşları konukların beğenisine sundu. Dikkat çeken performanslar arasında ise Özbek Öğrenci Zarnigor Bahtiyarova yer aldı. Özbekistan’dan gelerek eğitimine Pendik’te devam eden Bahtiyarova’nın Atatürk slaytı eşliğinde “Özbekçe” okuduğu “Bir Sonbahar Sabahı” adlı şiiri dinleyenleri duygulandırdı.