Yunus Emre Özer, yeni videosu nedeniyle sosyal medyada tepki çekti. YouTube kanalına çektiği videolarla adından söz ettiren Yunus Emre Özer'e tepkiler artarak sürüyor. Peki Yunus Emre Özer kimdir? Kaç yaşında? | Yunus Emre Özer Youtube kanalı nedir? İşte ayrıntılar...

YUNUS EMRE ÖZER KİMDİR? KAÇ YAŞINDA?

Yunus Emre Özer 27 yaşında YouTube kanalına video çeken bir sosyal medya fenomeni ve YouTuber'dır. Çektiği videolar nedeniyle birçok kez tepki çekmiş, sosyal medyada eleştirilmişti. Yunus Emre Özer, Çılgın Youtuber olarak da bilinmektedir.

YUNUS EMRE ÖZER YOUTUBE KANALI NEDİR?

Yunus Emre Özer'in YouTube kanalının Sinyor Taklacı'dır. Özer, tepki çeken videolarını bu kanalda paylaşmaktadır. Kendini ve başkalarının hayatını tehlikeye atan Özer, daha fazla tık almak için yaptığı skandal bir davranışla yine gündemde.

YouTube'da yayınladığı videolar dolayısıyla tepki çeken kendinin ve başkalarının hayatını daha fazla tıklanma için tehlikeye atan Yunus Emre Özer yine tepkilerin odağında. Daha önce metrobüs ve otobüsün üzerine çıkarak yaptığı tehlikeli hareketler ve Galata Köprüsü üzerinden hareket halindeki tur gemisine atlayarak dikkat çektiği video nedeniyle eleştirilen ve polis ekipleri tarafından 2 kez gözaltına alındıktan sonra idari ve adli işlemleri yapılmasının ardından serbest bırakıl Yunus Emre Özer'e tepkiler büyüyor.

Daha çok tıklanarak adından söz ettirmeyi amaçlayan Özer, bu kez metrobüs üstünde Avrupa Yakasından Anadolu Yakasına geçti.

Bir arkadaşıyla Okmeydanı Hastane Metrobüs Durağı'na gelen Özer, önce durağın üzerine tırmanarak saklandı. Metrobüs durağa yaklaşınca üzerine atlayan Özer, yatarak üstünde gizlendi.

Hem kendi hem de metrobüstekilerin hayatını tehlikeye atan Özer 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nü geçen metrobüsün üstünden Anadolu Yakası'ndaki ilk durakta indi. Perondaki yolcuların arasında yürümeye başlayan Özer'i güvenlik görevlileri fark etti. Güvenlik görevlileri Özer'i kovalamaya başladı. Özer kaçmayı başardı.

Harekete geçen Sivil Trafik Ekipler Amirliği ekipleri, Yunus Emre Özer'i yakaladı. Özer hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 179 / 2 (Trafik güvenliğini tehlikeye sokma) maddesine istinaden adli işlem yapılmak üzere Çağlayan Polis Merkezi'ne teslim edildi.