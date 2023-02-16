Yunus Emre Yanar kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yunus Emre Yanar Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Yunus Emre Yanar adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Yunus Emre Yanar Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Yunus Emre Yanar 21 Ocak 1998 tarihinde Giresun şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Yunus Emre Yanar Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Yunus Emre Yanar, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Eynesil Belediyespor futbol takımında oynamaktadır. Eynesil Belediyespor takımına 25 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Yunus Emre Yanar'nin Eynesil Belediyespor ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Yunus Emre Yanar Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Yunus Emre Yanar isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Yunus Emre Yanar Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Yunus Emre Yanar futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

23 Eylül 2016 yılında 13 Şub Erzincan

12 Ekim 2017 yılında Erzincan Kemah

11 Ekim 2019 yılında Bilecikspor

14 Şubat 2020 yılında Erzincan 1968

22 Mart 2021 yılında Eynesil Bld

27 Ekim 2021 yılında Erzincan 1968

25 Ocak 2022 yılında Eynesil Bld

Yunus Emre Yanar Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Yunus Emre Yanar şuan Eynesil Belediyespor takımında oynamakta ve 24 numaralı formayı giymektedir.

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